Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui SUA, vine în România. Vizita are loc cu o săptămână înainte de alegeri

Informația, prezentată prima dată de G4 Media, a fost confirmată de organizatori și pentru ȘtirileProTV.ro, care au precizat faptul că fiul președintelui SUA nu intenționează să se implice în campania electorală din România și că nu îl susține pe Victor Ponta, candidat independent la Președinția Româniai.

De altfel, Donald Trump Jr. va organiza o conferință de presă înaintea acestui eveniment, la care presa nu va avea acces.

Donald Trump Jr. a criticat, în luna decembrie a anului 2024, decizia CCR de a anula alegerile prezidențiale din 2024, afirmând că a fost ”o altă încercare Soros-Marxistă de a manipula rezultatul”.

”Uau, uite ce se întâmplă în România! Curtea Constituțională tocmai a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale. O altă încercare Soros/marxistă de a manipula rezultatul și de a nega voința oamenilor.” - a scris el atunci pe rețeaua X a lui Elon Musk.

Wow, look at what’s happening in Romania! The Constitutional Court just canceled the first round of their presidential election. Another Soros/Marxist attempt at rigging the outcome & denying the will of the people. She’s going to lose, and they know it. https://t.co/F71dr26hNR