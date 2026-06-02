Este o etapă importantă pentru consolidare, dar și pentru curățarea albiei, unde s-au acumulat depuneri. Șantierul va dura 13 luni. Ecologiștii avertizează că viețuitoarele pot avea de suferit.

Lacul Herăstrău se întinde pe 77 de hectare și înghite peste 2,3 milioane de metri cubi de apă, echivalentul a peste 950 de piscine olimpice. Procedura de golire este una de amploare și va dura aproape o săptămână. Este cea mai importantă lucrare de la înființarea lacului și până acum, spun autoritățile.

Corespondent ȘtirileProTV: Până pe 8 iunie, apa va fi eliberată treptat prin acest sistem care leagă lacul Herăstrău de celelalte lacuri de pe râul Colentina. Golirea se face treptat pentru a nu afecta ecosistemul. Rățuștele din Herăstrău, de exemplu, sunt mutate temporar pe lacul Floreasca, iar peștii vor ajunge odată cu apa în celelalte lacuri.

Așa ar urma să arate uriașul lac fără apă, potrivit unei simulări pe care am făcut-o cu ajutorul inteligenței artificiale. Imediat după golire, muncitorii vor curăța depunerile de mâl din albie și vor începe lucrările de consolidare a malurilor aflate acum într-o stare deplorabilă.

Corespondent ȘtirileProTV: În unele zone, între parapetul de protecție și malul propriu-zis au apărut adevărate gropi în care este foarte ușor să cazi dacă nu ești atent. Mai ales că ele se află foarte aproape de aleea pe care se plimbă oamenii.

Semnal de alarmă pentru mediu

Problemele nu sunt noi. De-a lungul timpului, oamenii au reclamat starea precară a parcului cu pontoane deteriorate, maluri surpate, și alei pline de denivelări și gropi. Anul trecut au fost făcute lucrări de urgență pe un segment riscant pentru trecători.

Herăstrăul va fi în șantier aproximativ 13 luni, iar asta va afecta mediul, atrag atenția activiștii. În 2022, de pildă, când a fost golit lacul din Cișmigiu, unul mult mai mic, șerpii au ajuns în parc, iar multe păsări și-au abandonat puii. În plus, în timpul verii, lacul este o importantă sursă de răcoare.

Alex Oprița, reprezentantul grupului de inițiativă civică "Cișmigiu": Golirea lacului ar putea începe toamna, după terminarea sezonului de cuibărit, atunci când biodiversitatea se retrage deja. Știm că lucrările de execuție vor dura 13 luni, deci iată, dacă acestea ar începe toamna, mai târziu am avea o singură vară fără apă în lac și nu două veri.

Costurile pentru acest proiect se ridică la 45 de milioane de lei.