Iar locuitorii vor plăti pentru cât aruncă, așadar se vor impune taxe și în sectoarele în care în prezent gunoiul nu se plătește.

Iar o parte din deșeurile de la case și blocuri vor fi ridicate în timpul nopții. În prezent, în Bucureşti doar câteva magazine primesc uleiul uzat de la oameni și oferă, în schimb, vouchere sau reduceri.

Însă nu a existat până acum obligația legală pentru ca acesta să fie strâns. Așa că de cele mai multe ori, uleiul ajunge să fie aruncat în chiuvetă. Acesta se răcește și se întărește în țevi, iar în final le poate înfunda, inclusiv până la refulări în casă. Acum, conform noului regulament, sectoarele vor pune la dispoziția cetățenilor puncte de colectare pentru uleiul uzat.

Raul Pop - Secretar de Stat în Ministerul Mediului: „Uleiul uzat aruncat pe scurgere blochează mai departe stațiile de epurare și creează foarte multe probleme în calitatea apei epurate. Noi avem în casă foarte multe lucruri pe care nu știam unde să le aruncăm. Începem de la baterii și becuri și mergem spre ojă de unghii, spray-uri și alte produse care până acum le aruncam fie amestecat, fie la metal sau plastic. În realitate aceste categorii trebuie separate ca după aceea să fie duse la reciclat.”

Una dintre cele mai importante modificări este extinderea sistemului de colectare separată, de la 4 fracții la 7. Așadar primăriile de sector vor fi obligate să adapteze pubelele și pentru noi categorii. Va fi implementat și principiul „plătești pentru cât arunci”. Astfel, dacă până acum erau sectoare care ridicau gratuit gunoiul, regulamentul impune taxe.

Magdalena Iuga - Responsabil Managementul Deșeurilor: „Înseamnă că fiecare cetățean generator de deșeuri să aibă confortul că plătește efectiv pentru cantitatea de deșeu pe care a produs-o. Toate autoritățile locale ale sectoarelor sunt puse în situația să își stabilească tarife sau taxe clare astfel încât cetățeanul să vadă cât îl costă pe el că nu colectează separat”.

Noul regulament al deșeurilor prevede că resturile alimentare vor trebui aruncate separat de gunoiul menajer, pentru a fi colectate mai eficient și reciclate mai ușor.

De asemenea, vor fi deschise Centre de Aport Voluntar, unde oamenii vor putea duce obiecte vechi precum mobilă, saltele, textile, electronice și baterii. Dar înainte, regulamentul trebuie să treacă de votul Consiliului General.