Elevii ar urma să învețe ce alimente le distrug dinții, și cât de important este controlul periodic, la stomatolog.

Statisticile arată că problemele dentare apar de la vârste mici. 66% dintre copiii și adolescenții până-n 17 ani au carii, potrivit Studiului Național privind starea de sănătate orală a românilor.

Mai mult, 35% prezintă sângerări gingivale iar 29% se confruntă cu afecțiuni ale dinților și oaselor maxilare.

Medicii stomatologi spun că multe dintre aceste probleme pot fi prevenite prin obiceiuri simple, formate din vreme.

Ramona Handan - medic specialist pedodont: „Din păcate, în România prevenția nu este privită cu ochi foarte buni, mai mult venim ca să tratăm. Dacă un copil este dus de mic la stomatolog el se obișnuiește cu mediul și i se pare un lucru normal. Vin copii cu abcese dentare, au carii și există situații în care vin și pentru urgențe, traumatism dentar. Consumul de dulciuri, sau de mâncăruri fast food în rândul adolescenților duce la apariția cariei. La apariția problemelor parodontale, datorate acumulării de tartru și la un miros neplăcut”.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România cere Ministerului Educației ca sănătatea orală să fie inclusă în viitoarea programă destinată liceenilor.

Reprezentant CMSR: "Copiii vor percepe o autoritate, vor lua aceste informații ca fiind valide. Este important ca la această vârstă adolscenții să recunoască primele semne de afecțiuni și de asemenea să conștientizeze care sunt factorii de risc. Cum ar fi o alimentație neadecvată cu un conținut ridicat de băuturi acidulate sau expunerea la fumat. Trei mesaje cheie pentru adolescenți: să evite băuturile acidulate, să realizeze periajul dentar de 2 ori pe zi și să curețe cu ață dentară măcar o dată pe zi”.

În 2024, stomatolgii au propus includerea sănătății orale în programul "Școala Altfel", demers susținut atunci și de Organizația Mondială a Sănătății în România.