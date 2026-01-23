Un adolescent a sărit după ei, dar l-a găsit doar pe cel mai mare. Mai multe echipaje de pompieri împreună cu un scafandru l-au căutat, până pe înserat, și pe cel de-al doilea. După 3 ore, misiunea a fost oprită, și va fi reluată sâmbătă.

În jurul orei 15, cei doi copii se jucau pe digul râului Someșul Mic.

Băieții ar fi pornit cu un sac de sus, de pe marginea digului. Până jos, la râu, sunt, spun localnicii, aproximativ 8 - 10 metri. Cei doi ar fi depășit malul înghețat și au intrat direct în apă.

Un alt copil, de 9 ani, care era aproape, a văzut cum băieții cad și a fugit până în zona caselor de pe mal să ceară ajutor. Un adolescent de 17 ani a sărit primul în apa rece ca gheața și l-a găsit pe cel de 5 ani.

Ovidiu Drăgan, primar Gherla: „Apa era îngheţată. s-au dat pe ceva sac de plastic cum se dau copiii, că digul este foarte înalt până gheaţa a rezistat.”

La fața locului au sosit mai mulți salvatori, inclusiv un echipaj de scafandri.

Lt-col. Andrei Biriș, ofițer specialist ISU Cluj: „Căutările s-au făcut în ochiul de apa având în vedere că Râul Someșul Mic este îngheţat în mare parte, iar colegii au trebuit să spargă gheaţa.”

Corespondent PROTV: „Aici, în apa înghețată a râului Someșul Mic, scafandrii au căutat trei ore neîntrerupt, în speranța că îl vor găsi pe copil. Misiunea a fost întreruptă în urmă cu puțin timp urmând a fi reluată mâine dimineață”.

Băiatul salvat a fost dus la spital cu hipotermie ușoară. Cei doi copii erau veri.





Alexandra Clej, Alexia Enescu

Ciprian Lup, Cristian Gocan






