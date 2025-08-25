Doi bărbați au furat bere dintr-o benzinărie și au sărit într-un râu ca să scape de polițiști

Doi bărbați de 29, respectiv 30 de ani, s-au ales cu dosar penal, după ce au jefuit o benzinărie din Bacău.

Prejudiciul? Două cutii pline cu sticle de bere. Un echipaj de jandarmi care era în zonă a pornit pe urmele indivizilor, imediat după furt.

Când au observat că sunt urmăriți, cei doi au încercat să scape, sărind de pe un pod, în albia unui râu. Dar, într-un final, tot au fost prinși.

Jandarmii i-au imobilizat până la sosirea polițiștilor. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții cercetați acum pentru furt calificat riscă să ajungă în spatele gratiilor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













