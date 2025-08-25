Doi bărbați au furat bere dintr-o benzinărie și au sărit într-un râu ca să scape de polițiști
Doi bărbați de 29, respectiv 30 de ani, s-au ales cu dosar penal, după ce au jefuit o benzinărie din Bacău.
Prejudiciul? Două cutii pline cu sticle de bere. Un echipaj de jandarmi care era în zonă a pornit pe urmele indivizilor, imediat după furt.
Când au observat că sunt urmăriți, cei doi au încercat să scape, sărind de pe un pod, în albia unui râu. Dar, într-un final, tot au fost prinși.
Jandarmii i-au imobilizat până la sosirea polițiștilor. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții cercetați acum pentru furt calificat riscă să ajungă în spatele gratiilor.