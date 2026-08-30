La polul opus, 9.195 de pensionari primesc pensia maximă, de 1.738,40 euro. Doar zece persoane beneficiază de pensii care depășesc plafonul stabilit prin lege, conform News.ro, care citează Novinite.

Pensia medie depășește 500 de euro

Pensia medie în Bulgaria era de 523 de euro la sfârșitul lunii iunie, în condițiile în care țara avea puțin peste 2,069 milioane de pensionari. Orașul Sofia a înregistrat cea mai mare pensie medie, de 640 de euro, în timp ce cea mai mică, de 432 de euro, a fost raportată în Kardzhali.

Plafonul legal al pensiei maxime nu se aplică președintelui, președinților Adunării Naționale sau judecătorilor Curții Constituționale. Pensiile lor pentru limită de vârstă sunt plătite integral.

Distribuția veniturilor din pensii s-a modificat ușor în al doilea trimestru, comparativ cu martie 2026. Numărul persoanelor care primesc pensii egale sau mai mici decât nivelul minim a scăzut cu aproape 3.000, în timp ce numărul beneficiarilor pensiei maxime a crescut cu 270.

Mii de pensionari primesc peste 1.600 de euro

În prima jumătate a anului, aproximativ 16.600 de persoane au primit pensii cuprinse între 1.600 de euro și nivelul maxim de 1.738,40 euro.

Cel mai numeros grup de pensionari, aproximativ 440.000 de persoane, este format din cei care primesc între pensia minimă și 400 de euro.

Peste 650.000 de pensionari beneficiază, de asemenea, de așa-numitul supliment pentru soțul supraviețuitor, echivalent cu 30% din pensia soțului decedat.

Datele indică diferențe mari între veniturile din pensii în Bulgaria, atât între diferitele categorii de pensionari, cât și între regiuni, pensia medie din capitală fiind semnificativ mai mare decât media națională, iar cea mai mică medie regională fiind înregistrată în Kardzhali, notează Novinite.