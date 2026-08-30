„Astăzi a fost una dintre acele zile speciale în care am simțit din nou cu toții emoția unei performanțe excepționale. La Campionatele Mondiale de canotaj de la Amsterdam, fetele din echipajul de 8+1 al României au devenit campioane mondiale, stabilind un nou record. România a câștigat aurul și în proba de 8+1 mixt, în ultima cursă a competiției”, scrie premierul interimar pe Facebook, scrie News.ro.

„Ați dus România pe primul loc în lume”

Ilie Bolojan arată că, „în spatele acestor câteva minute extraordinare sunt ani de muncă, disciplină, sacrificii și încredere unele în celelalte, o echipă adevărată, în care fiecare trage pentru toate celelalte”.

„Felicitări sportivilor, antrenorilor și tuturor celor care au fost alături de voi! Ați dus România pe primul loc în lume. Și ne-ați făcut o mare bucurie”, mai transmite Bolojan în mesaj.

Al treilea aur pentru România la Campionatele Mondiale de canotaj

Sportivii români au câștigat, duminică, al treilea aur pentru România la Campionatele Mondiale de canotaj de la Amsterdam. Barca de 8+1 mixt, în componența Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleșescu, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu, a încheiat pe primul loc ultima cursă a competiției.

Este a treia medalie de aur la ediția din acest an pentru Simona Radiș și Adriana Adam, care au scris astfel istorie.

Ele au câștigat aurul și la dublu vâsle, dar și la 8+1 feminin, alături de Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru și Victoria Petreanu.