Doi adolescenți arestați după ce au înjunghiat un bărbat în urma unui scandal, în Arad. 15 persoane implicate

09-10-2025 | 15:52
Doi tineri de 16 și 18 ani au fost arestați preventiv, iar alți doi sunt sub control judiciar, după ce au înjunghiat un tânăr în urma unui conflict spontan în Arad. Alte două persoane au fost rănite, iar în scandal au fost implicate 15 persoane.

Aura Trif

Cei patru sunt cercetaţi penal pentru lovire şi alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, după ce marţi în urma unui conflict spontan au înjunghiat un tânăr. Doi dintre agresori au fost arestaţi preventiv, iar alţi doi sunt cercetaţi sub control judiciar.

Tânărul înjunghiat va avea de o lună de îngrijiri

Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a transmis că, în data de 7 octombrie 2025, în jurul orelor 21.00, în zona Piaţa Sârbească din Arad a avut loc o altercaţie între un grup format din 9 persoane şi un alt grup de alte 5 persoane.

La un moment dat, în timpul scandalului, un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat. Acesta a fost dus la spital şi are nevoie de 25-30 de zile de îngrijiri medicale. De asemenea, alte două persoane implicate în conflict au ajuns la spital, având nevoie de 3- 9 zile de îngrijiri medicale.

”În data de 08.10.2025, Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Arad cu propunerea de luare a măsurii preventive a arestului preventiv faţă de inculpaţii F.A.V., T.P.A, C.M.D.E şi B.C.R. pentru o durată de 30 de zile. Propunerea a fost admisă în parte, instituindu-se măsura preventivă a arestului preventiv pentru inculpaţii F.A.V. şi B.C.R. şi măsura preventivă a controlului judiciar pentru inculpaţii T.P.A. şi C.M.D.E”, a precizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad.

