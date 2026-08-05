Ar fi profitat că e vacanță și au operat discret, dar polițiștii au reușit să-i identifice și la percheziții au găsit o parte dintre dispozitivele electronice dispărute.

Școala gimnazială din localitatea Luncani a fost dotată cu mai multe tablete pentru laboratorul de informatic. Cei doi adolescenți ar fi acționat la începutul vacanței de vară.

Corespondent Pro TV: „Indivizii au intrat în această școală seara, după ce au avut grijă să își acopere fetele și apoi să deconetcteze camerele de supraveghere cu care este dotată clădirea pentru a nu fi surprinși pe imagini”.

Apoi ar fi furat 14 tablete, iar jaful a fost descoperit abia acum, spun anchetatorii.

Suspecții au fost identificați de polițiști.

Iulian Timșa, IPJ Cluj: „Au fost puse în executare două mandate de percheziție domiciliară cu sprijinul inspectoratului de jandarmi Cluj și al serviciului Criminalistic fiind ridicate mai multe materiale de probă și recuperat aproximativ 70% din prejudiciu”.

Cei doi tineri au fost reținuți pentru furt calificat, și vor ajunge în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.