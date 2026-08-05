Procurorii încă nu au stabilit dacă victima a avut parte de o moarte violentă sau a avut una naturală.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Femeia, care ar fi împlinit anul acesta 90 de ani, locuia în aceeași curte cu nepoata și soțul acesteia. Un vecin, fost polițist, i-a remarcat lipsa și a început să pună întrebări.

Corespondent Pro TV: „Anchetatorii au descoperit groapa aici, în fundul curții. Rămâne că expertizele să arate daca a avut parte de o moarte violenta și de cât timp a fost femeia îngropată."

Ion Damaschin, vecin, fost polițist: „N-am mai văzut-o cam de un an de zile. Și am întrebat vecini. Spuneau că e pe la Galați, că e pe la Cuca… Am vorbit cu părintele, că umbla prin sat, "mergeți și vedeți daca bătrâna…", că pe noi nu ne primea."

Și alți vecini au început să se întrebe ce se întamplă cu bătrâna, mai ales că era o femeie activă, în ciuda vârstei înaintate. Nepoata spunea de fiecare dată că e plecată din localitate, deși toată lumea știa că nu obișnuiește să lipsească de acasă perioade îndelungate de timp.

Atitudinea rudelor se schimba când venea pensia, o dată pe lună.

Marian Sandu, cumătru: „Avea pensie de 22 de milioane, nu avea mare pensie așa. Sau erau niște oameni foarte puturoși. Neordonați. Oribil de urât. Le-a dat și casa, le-a dat și tot…"

După aproximativ un an în care nepoata a semnat de fiecare dată în locul bunicii, pentru a-i ridica pensia, a început și poștașul să intre la bănuieli.

Ion Andone, primarul orașului Târgu Bujor: „A plecat de la sesizarea organelor poștale. Cei care aduceau pensia bătrânei s-au autosesizat trebuia să semneze acel document."

Dan Iamandi, prim-procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor: „În prezent se efectuează cercetări într-o cauză penală cu privire la săvârșirea posibilelor infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale, profanarea de cadavre sau morminte și înșelăciune."

Primele date arată că femeia ar fi dispărut în februarie 2025. Rudele suspectate sunt cercetate în stare de libertate, dar nu au putut fi contactate pentru a prezenta un punct de vedere cu privire la ceea ce s-a întâmplat cu bătrâna.