Noi reguli pentru acordarea burselor şcolare. Elevii care vor primi 450 de lei de la stat

Criteriile de acreditare vor fi înăsprite, apar sancțiuni penale, iar amenzile pot ajunge la 100 de mii de lei.

Norme noi și amenzi pentru azile

Noua legislație care a fost analizată în ședința de Guvern prevede că un centru social în care sunt îngrijiți bătrâni, copii sau persoane cu dizabilități nu va putea să funcționeze fără să fie în prealabil vizitat de specialiști, de inspectori în cel mult 15 zile de când cere licența de funcționare, iar această licență de funcționare provizorie poate fi acordată doar pentru o perioadă de trei luni, nu de 12 luni, așa cum este în legislația în vigoare.

De asemenea, se introduc controale inopinate. Centrele sociale vor putea fi controlate la orice oră din zi și din noapte atât de autoritățile locale, cât și de cele națioanle, care au atribuții în acest sens.

Noua legislație aduce amenzi și sancțiuni mai aspre. Sunt introduse pentru prima dată sancțiunile penale, iar amenzile sunt majorate până la 100 de mii de lei.

Măsuri în privința tichetelor de vacanță și a celor de masă

În discuția Guvernului au fost și alte măsuri care îi privesc pe angajații care primesc tichete de vacanță, dar și tichete de masă. Știm că o variantă discutată în Coaliție este aceea ca tichetele de masă să fie acordate direct, sub formă de bani, nu doar sub formă de card, așa cum este în prezent. Valoare unui tichet va rămâne 35 de lei, iar de la 1 ianuarie 2024, această sumă per tichet va crește la 40 de lei.

În privința voucherelor de vacanță, acestea vor rămâne să fie acordată sub formă de card. Și aici avem o creștere a valorii, de la 1450 de lei în prezent, la 1600 de lei. Aceasta este intenția Coaliției de guvernare. Pe de altă parte, această majorare a tichetelor de vacanță vine și cu o contribuție plătită la sănătate, de 10%. Pe net, nu vor fi resimțite majorările în privința tichetelor de vacanță.

Măsuri în privința elevilor și studenților

Sunt și alte măsuri importante care au fost luate vineri în Guvern, în privința elevilor și studenților. Dacă ne referim la studenți, s-a decis ca ei să poată beneficia de bilete de tren subvențioante în proporție de 90%. La elevi, a rămas gratuitatea în privința trenului și a fost extinsă lista celor care pot beneficia de această gratuitate.

Pe de altă parte, sunt și alte măsuri contestate luate în domeniul educației. Dacă ne refeim la elevi, știm că acum pe masa ministrului Educației există un ordin care prevede, de exemplu, că minorii care sunt orfani sau care au părinții divorțați, să poată beneficia de burse, indiferent de venitul adultului în grija căruia se află respectivul minor.

Totodată o altă prevedere a acestui ordin care nu a fost semnat de ministru arată că 30% dintre elevi vor putea primi o bursă de merit chiar dacă nu s-ar încadra cu notele lor la această bursă de merit.

Reguli noi pentru bursele școlare

Bursa de merit va fi acordata elevilor care au avut anul trecut note cuprinse între 9,50 și 10, dar și unui procent de 30% din colectivul unei clase de gimnaziu sau liceu chiar dacă unii dintre elevi au rezultate mai slabe. Suma este de 450 de lei și este mai mare ca cea din anul școlar anterior.

În cazul celor care intră acum la liceu, bursele vor fi acordate in functie de notele pe care le-au avut in clasa a 8-a, iar cei care incep acum ciclul gimnazial vor primi in ianuarie, in functie de rezultatele obtinute dupa primele doua module.

Sunt însă clase, în diferite licee din țară, în care cea mai mare medie poate fi 6 sau 7. Chiar și în aceste condiții, 30% din elevi vor primi bursă de merit. Cei din Ministerul Educației spun că în felul acesta vor stimula competiția intre copii și îi vor motiva să se autodepășească."

Astfel, Ministerul Educatiei a calculat că numărul elevilor care vor lua bursă de merit va crește cu 25-30%. Experții în educație cred însă că noul sistem anulează ideea de meritocrație.

Marian Stas, expert în educație: „E o definiție nefericită a mediocrității. Atunci când pui un prag de 30% pientru merit și nu coroborezi pragul, care oricum e foarte mare, cu un prag minim al unei medii rezonabile atunci se întâmplă două lucruri păcătoase. Ideea de merit e zdrobită și dată de gard și apare un factor pervers, subtil, de școală pe bani. Încearcă să împace și capra, și varza, punând laolaltă și mediocritate definită de 30% și perfomența definită de medii peste 9,50."

Responsabilii au renunțat însă la ideea de a pune un prag de venit pentru acordarea burselor sociale în cazul copiilor cu un părinte decedat sau crescuți de un singur părinte. Toți cei în aceasta situație vor lua cate 300 de lei.

Florin Lixandru, secretar de stat în Ministerul Educației: „Bursa sociala se poate acorda și elevilor care au unul sau ambii părinți decedați, sau familii monoparentale fară a tine cont de condiția de venit, se acorda elevilor care suferă de anumită afecțiune, fară a tine cont de condiția de venit, se acorda și elevilor care suferă de anumită medicala fară a tine cont de condiția de venit."

Copiii care fac naveta vor merge la școală gratuit, în baza carnetului de elev. Un singur copil poate beneficia de mai multe burse. Ordinul care face referire la noile criterii prin care se vor acorda bursele în anul școlar 2023-2024 va fi adoptat sâmbătă.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 08-09-2023 14:04