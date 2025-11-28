Doctorița de la UPU Târgu Jiu a fost concediată după moartea pacientului plimbat între secții. Ancheta penală continuă

Corespondent PROTV: „Desfacerea contractului de muncă este rezultatul anchetei disciplinare, începută de spital imediat după tragedie. Comisia a decis că medicul nu trebuia să permită mutarea pacientului între secţiile spitalului. În plus, fişa pacientului, întocmită de doctoriţă, a fost incompletă. Iar medicii de gardă nu au comunicat între ei atunci când pacientul era transferat, se arată în raport. Bărbatul de 78 de ani a ajuns la spital la începutul lunii. A fost plimbat de trei ori între secţiile spitalului, după care a suferit un infarct. A fost resuscitat iniţial, însă s-a decis şi un al patrulea transport cu ambulanţa, în timpul căruia omul a murit. Numele medicului apare şi în dosarul morţii unui băiat de 16 ani. Anul trecut, chirurgul nu a vrut să îl opereze pentru că nu avea specializare pediatrică, iar copilul s-a prăpădit. În ambele cazuri au fost deschise anchete penale, pentru ucidere din culpă.”

