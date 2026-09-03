Cu toate acestea, o realitate îngrijorătoare persistă pe piața asigurărilor din România: aproximativ 7,5 milioane de locuințe rămân în continuare neasigurate, a declarat, joi, Nicoleta Radu, directorul general al PADROM, citat de Agerpres.

În cadrul unui eveniment anual organizat de instituție, oficialul a subliniat importanța acestui prag, dar și distanța mare până la o acoperire națională adecvată.

„Avem în momentul de faţă 2.500.000 de poliţe în vigoare, cel mai mare număr de la înfiinţarea pool-ului de asigurare. Este, într-adevăr, o bornă importantă, dar nu este ceea ce ne dorim, pentru că mai avem încă şapte milioane şi jumătate de locuinţe încă neasigurate. Desigur, fiecare locuinţă pe care am putea să o asigurăm în plus, ar reprezenta o familie care ar putea avea o şansă la un alt început”, a afirmat Nicoleta Radu.

Avertisment la 50 de ani de la cutremurul din 1977

Directorul PADROM a atras atenția asupra unui reper temporal semnificativ: anul viitor se vor împlini 50 de ani de la devastatorul cutremur din 1977. În acest context, ea a pus o întrebare crucială: este România mai bine pregătită astăzi pentru a face față unui eveniment similar?

Răspunsul său a fost un apel ferm la acțiune și la responsabilitate comună. „Probabil că doar a ne aduce aminte de acel eveniment nu o să rezolve multe lucruri, pentru că a-ţi aduce aminte nu salvează vieţi, nu salvează bunuri, nu salvează destine. Singurul lucru care ne-ar putea salva ar fi să ne pregătim, să ne pregătim cât de bine putem”, a punctat Radu.

Ea a insistat că pregătirea nu poate fi sarcina exclusivă a unei singure entități, ci necesită o colaborare strânsă. „Pregătirea este un proces care are în centrul lui sinergia perfectă dintre autorităţi, companii de asigurare, chiar şi cetăţeni. Autorităţile trebuie să pună la dispoziţie cadrul legal de intervenţie, de prevenţie, de informare. Noi, industria de asigurări, trebuie să punem la dispoziţie resursele financiare, resursele operaţionale pentru a face faţă unui dezastru major. Şi chiar şi cetăţenii trebuie să contribuie prin a-şi achiziţiona acest tip de protecţie, nu neapărat, nu vorbesc acum numai de asigurare obligatorie, vorbesc de asigurări în general. Pentru că fără această protecţie nu putem vorbi de rezilienţă”, a conchis directorul general PADROM.

O expunere la risc de 232 de miliarde de lei

Dimensiunea financiară a acestui sistem a fost evidențiată de Sorin Mititelu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), prezent la eveniment. Acesta a subliniat încrederea reasigurătorilor în mecanismul PADROM, care conferă soliditate întregului sistem.

„Aş vrea să vă supun atenţiei o cifră. 232 miliarde de lei. Ce credeţi că este? Este valoarea totală asigurată de către PADROM. 232 miliarde de lei, valoare la final de decembrie 2025. Deci, undeva la 25 de miliarde de euro. Cred că nu-i nicio companie de asigurări în ţară care are o expunere, să numim brută, la risc, atât de mare”, a declarat Mititelu.

Vicepreședintele ASF a explicat că această sumă reprezintă doar o primă tranșă, valoarea totală a imobilelor asigurate fiind de aproximativ patru ori mai mare. „Cu alte cuvinte, sunt imobile în valoare totală de aproape 100 de miliarde de euro în asigurări la PADROM şi, cea mai mare parte, de asemenea, în asigurările facultative. Pentru că undeva la 80% sunt asigurate şi facultativ. Această cifră ne indică cât de mare este responsabilitatea noastră, a PADROM, a societăţilor de asigurări care participă în sistemul de administrare a daunelor, a celor implicaţi în distribuţie şi, până la urmă, şi, bineînţeles, şi a noastră ca Autoritate de Supraveghere Financiară”, a adăugat oficialul.

Ce este PADROM și ce riscuri acoperă

PADROM este o societate de asigurare-reasigurare cu capital privat, constituită prin asocierea societăților de asigurare pentru încheierea asigurărilor obligatorii de locuință, în conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008. Conform acestui cadru legal, PADROM administrează sistemul național de asigurare obligatorie a locuințelor, care acoperă trei riscuri majore specifice teritoriului României: cutremur, inundații și alunecări de teren.