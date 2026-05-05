Mirel Idorași fusese reclamat că ar fi luat mai multe chei din birouri și fișete și cum, ar fi refuzat să le înapoieze, actualul șef al instituției a sunat la 112.

Două ore mai târziu, Idorași a revenit la biroul său pentru că acum este șeful Direcției de Control.

Demis din funcția de inspector șef al Gărzii Forestiere București, Mirel Idorași a fost încătușat de agenții Secției 26 pentru că ar fi refuzat să meargă de bunăvoie pentru a da explicații. Actualul șef al instituției sunase la 112 și îl acuzase că ar fi sustras niște chei care îi permiteau să aibă acces la bunuri și documente de valoare.

Florin George Gârbacea, inspector general al Gărzii Forestiere: ”Domnul director de la Direcția de Control a sustras cheile inspectorului șef, unde se aflau ciocanele de marcat plus de la biroul acestuia și acesta a chemat poliția. Și domnul director de la control s-a opus polițiștilor și aceștia l-au dus către secție”.

Amendat cu 1.000 de lei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice

”Dacă nu mergeți frumos cu mine o să mă obligați să folosesc forța! Da? Domnu'! Încă o dată: hai să vă rog! Arestați-mă! Haideți, vă rog frumos, să ne însoțiți de bună voie! Eu v-am zis. Mergeți de bună voie cu mine? Doamne, ferește! Hai, să mergem! Hai, să mergem! Haideți, vă rog! Așa ceva nu am văzut! Domle! Pe cuvântul meu! Stați, dom'le! Incredibil! Pe cuvântul meu! Stați, dom'le, că nu mă opun! Dom'le, nu mă opun! Stați, că nu mă opun! Mâna, la spate! Mâna, la spate, am zis! Doamneeee!”.

Mirel Idorași a recunoscut într-o declarație pentru Știrile ProTV că ar fi luat o legătură de chei din ușa de acces exterioară biroului folosit de inspectorul șef. Dar susține că erau cheile lui, cu excepția uneia singure. Tot Idorași susține că incidentul ar fi o încercare de intimidare cu implicații politice. Dar și că le va face plângere polițiștilor pentru că l-au încătușat.

Corespondent ProTV: ”Surse oficiale din Poliția Capitalei susțin că după scandalul de astăzi de la Garda Forestieră, Mirel Idorași ar fi fost amendat cu 1.000 de lei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. Dar și că s-ar fi încercat fără succes internarea lui într-o secție oficială, în cazul fostului șef al Gărzii Forestiere va fi deschisă și o anchetă penală”.