Dezastru ecologic la Constanța. Groapă ilegală de gunoi, găsită chiar pe malul mării

Dezastru ecologic în Portul Constanța. Comisarii Gărzii Naționale de Mediu au descoperit o groapă ilegală de gunoi, foarte aproape de mare. Potrivit acestora, terenul de sute de metri pătrați este plin de resturi periculoase.

Groapa de gunoi se află în Portul Constanța și se întinde pe sute de metri pătrați. Este un teren mlăștinos, din cauza infiltrațiilor de apă din mare.

Acolo, potrivit comisarilor de mediu de la București, erau depozitate materiale de construcții, caroserii de mașini, dar și deșeuri periculose.

Mircea Fechet, secretar de stat Ministerul Mediului: „Impactul e unul semnificativ. E unu dezastruos, afectează pe de-o parte pânza freatică, afectează aerul, afectează apă. Acolo avem și Marea Neagră la câțiva metri distanță, deci e un dezastru pe linie.”

În urmă cu 19 ani, reprezentanții primăriei și cei ai Portului Constanța au hotărât să depozite pe acel teren gunoaie, însă nu unele care să afecteze natura. Lucrurile au scăpat însă de sub control.

Costel Stanca, Director Administrația Portului Constanța: „Când am preluat acum câteva luni și am analizat situația, am observat că nu se întâmplă așa. Nu doar deșeuri inerte se depozitatu, ci erau și altfel de deșeuri.”

În loc să ecologizeze, Primăria Constanța a decis, anul trecut, să păzească zona și să se asigure astfel că deșeurile periculoase nu mai ajung în groapă. Dar nu s-a întâmplat asta, susțin comisarii Gărzii Naționale de Mediu.

Adriana Teodoru, Primăria Constanța: „De 3 ani de zile ne luptăm cu operatorii economici care nu înțeleg și transportă în zonă alte deșeuri decât cele provenite din construcții și desființări.”

Nici reprezentanții Gărzii de Mediu Constanța nu au o explicație solidă.

Marian Cristian Râşnoveanu: „I s-a pus în vedere să recupereze toate materialele, în afară de cele inerte, să le curețe, să le adune de pe amplasament și să nu se mai întâmple pe viitor. Se pare că s-a întâmplat în continuare. Iar au fost scăpări, să spunem așa.”

Primăria Constanța, care are o lună la dispoziție să reecologizeze locul, a primit o amendă de 50.000 de lei. Sancțiunea a fost deja contestată în instanță.