Deținuții muncitori de la Mioveni, la mare căutare după anunțul online: „Am făcut deja o listă. Avem multe localități”

Deținuții de la penitenciarul Mioveni sunt buni de muncă în gospodăriile celor care au nevoie de ajutor la săpat, spart lemne ori curățatul terenurilor.

Sau, dacă doriți o piesă nouă de mobilier, aceasta va fi produsă în atelierul de tâmplărie al închisorii.

Asta grație unui proiect prin care directorul vrea să arate că instituția se poate auto-finanța.

Ion Nae se află după gratii de 11 ani. Înainte de condamnare, prelucra lemnul, lucru pe care îl face și în penitenciar.

Coleg îi este Alexandru Țufui, închis acum cinci ani.

Alexandru Țufui, deținut: „Mi se pare foarte ușor, că asta am făcut și afară, îmi place ceea ce fac, sunt aici ca să câștig și eu zile și un ban și să treacă timpul mai ușor, să nu simt pușcăria, cum se zice.”

În atelierul de tâmplărie al Penitenciarului Mioveni, lemnul prinde orice formă dorește clientul.

Deținuții fac, de exemplu, dulapuri, mese, scaune. Dacă are materia primă, beneficiarul plătește doar 27 de lei pe ora muncită.

Beneficiar:„Mi se pare că, pe lângă acest câștig de 27 de lei, vine cu reintegrarea lor socială, pentru că îi ajută să fie redați societății. Mult, mult mai ieftin și am observat, am și stat pe câteva scaune, mult mai calitative.”

În plus, de la anul, directorul penitenciarului dorește ca deținuții să fie „contractați” pentru lucrări în gospodărie pe durate scurte.

Vă pot ajuta la săpat, curățat pomii sau alte activități.

Patric Ghebaru, director Penitenciarul Mioveni: „La două zile după ce am pus anunțul, vă spun că am făcut deja o listă, ne-a sunat lumea din Vâlcea, din Slatina, o să mergem cam în toate localitățile limitrofe nouă.”

Doar anul acesta, munca deținuților a adus în conturile închisorii peste un milion de euro.

