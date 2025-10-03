Detectoarele de fum și hidranții interiori vor fi obligatorii în blocurile noi. Ce riscă cei care nu le instalează

Pentru siguranța oamenilor, autoritățile propun ca apartamentele noi să nu mai poată fi vândute fără sisteme anti-incendiu, cum sunt detectoarele de fum.

Proiectul de lege este în faza de dezbatere publică. În ultimii 10 ani peste 1.300 de oameni și-au pierdut viața în locuințele cuprinse de flăcări și peste 40.000 de case au fost distruse. Cu noile reglementări, pompierii speră să reducă aceste statistici negre.

Detectoare de fum, instalații de semnalizare și alarmare la incendiu, instalații de stingere cu hidranți interiori și exteriori și sisteme pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, toate vor exista obligatoriu în noile ansambluri rezidențiale. Altfel, apartamentele și casele nu vor putea fi vândute. Aceste sisteme sunt esențiale pentru siguranța locatarilor, spun autoritățile.

Aurel Anghel, specialist în sisteme de siguranță și securitate: „Este primul lucru și cel mai important să protejăm viețile. Detectorul de fum reacționează la fumul pornit de la incendii fum mocnit. Au pe lângă detectorul de fum și detector de temperatură și când depășește un anumit prag, atunci ne avertizează că există posibilitatea unui incendiu datorită creșterii temperaturii în zona protejată”.

Corespondent Știrile PRO TV, Andreea Marinescu: „Un detector de fum se montează pe tavan, spun specialiștii, și ca să fie eficient un astfel de dispozitiv ar trebui să existe în fiecare cameră. Folosindu-ne de acest spray putem să facem un experiment și să vedem cât de repede reacționează detectorul dacă depistează fum”.

Casele și blocurile construite înainte de anii 2000 nu vor fi supuse noilor reglementari. Vechile normative prevedeau doar existența unor căi libere de evacuare și acces. Abia după 2018 a apărut obligația ca imobilele mai înalte de 5 etaje să aibă și o conductă care în caz de incendiu să poată fi racordată la mașinile de intervenție ale pompierilor.

În primele luni din acest an au fost mistuite de flăcări peste 2.500 de locuințe și și-au pierdut viața 97 de oameni. Cele mai multe incendii au izbucnit noaptea, iar astfel de sisteme de detecție ar fi putut face diferența.

Noul proiect de lege, dacă va fi aprobat, nu îi va afecta pe proprietarii imobilelor vechi. Pompierii spun însă că tocmai aceste construcții au risc ridicat la incendiu.

Sergiu Gherman, Șeful Direcției Prevenire IGSU: „Ar fi benefic pentru toți să avem astfel de detectoare, având în vedere că ele nu sunt foarte scumpe. Într-adevăr, aceste echipamente au un preț de achiziție relativ mic însă suntem mai mult în a recomanda, pentru că la nivel național este complicat să impui o obligație și să nu poți să o verifici”.

Montarea acestor sisteme nu ar trebui să ridice prețul unui apartament nou cu mai mult de 1.500 de euro, spun dezvoltatorii.

Tot în baza noii propuneri legislative, aceștia vor fi obligați să demonstreze că respectă și măsurile de apărare împotriva incendiilor pentru parcările subterane cu peste 10 locuri. În aceste parcări trebuie montate detectoare de gaze și de monoxid de carbon, detectoare de fum și un sistem integrat de alarmare și intervenție în caz de incendiu. În caz contrar, certificatul care ajuta la punerea în vânzare a locuințelor nu va fi emis, iar amenzile pot ajunge la 50.000 de lei.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va afișa lunar pe site-ul instituției lista actualizată a clădirilor care dețin autorizație de securitate la incendiu la nivel național.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













