Detalii cutremurătoare despre cazul ginecologului de la Polizu. Mama: I-a spus „Îi tai din buric, ca să moară”

După naștere a fost pusă într-o cutie cu capac și aruncată într-un sac.

12 ore mai târziu, fetița a fost găsită încă în viață de o asistentă care a anunțat un medic. A și filmat copilașul aflat în cutie, așa că procurorii au la dosar și dovezi video.

Medicul susține că a crezut că fetița era moartă, deși mărturiile strânse de anchetatori îl contrazic.

Imaginile au fost filmate în 2019 de o asistentă a Maternității Polizu.

Femeii i s-a spus să le predea medicilor legiști trupul unui făt. Șocată, a văzut că fetița fusese înghesuită într-o cutie și pusă într-un sac.

Certificatul ei de deces fusese deja semnat și de mama ei.

Totul s-a întâmplat în săptămână Paștelui. Mama a fost trimisă de la Pitești la Maternitatea Polizu, cu risc de avort.

De gardă era medicul ginecolog Florian Robe, care a dus-o într-o sală de tratamente, nu una de nașteri.

Conform protocoalelor, așa este procedura în cazul unui avort.

Acolo a venit pe lume fetița, dar medicul i-a spus mamei imediat după naștere că nu are semne vitale.

12 ore mai târziu însă, copila a fost găsită în viață, în sac. Atunci când colegii săi au început lupta pentru salvarea ei, medicul a fost nevoit să revină la mamă și să-i spună că fetiță trăiește.

Medic: „Copilul dă semne că vrea să trăiască”

Marina Pletoiu, mamă: „Toată lumea m-a făcut să cred că, peste noapte, copilul a înviat, că este o minune. În dimineața aceea, de 25, la 09.30, a venit doctorul și m-a luat așa, cumva, de gât și m-a pus să mă așez pe pat. Era conștient că pot avea un șoc și mi-a spus: < >".

După șocul inițial, au urmat cinci luni de coșmar în care copila a stat la incubator.

Abia după aceea mama a aflat adevărul de la asistenta care găsise copila în cutie.

Medic: „Adu-l la mine să-i tai din buric, ca să moară”

Marina Pletoiu: „Nu a vrut să-mi spună, dar nu putea trăi cu minciuna aceasta, să zic așa. Mi-a povestit că în dimineața de 25 aprilie, intrând de servici a mers în camera în care ele strâng acolo gunoaie, să meargă să ia gunoaiele să le arunce. Într-o caserolă a zis că ar fi auzit un foșnet. A luat capacul de la caserola aceea, deja sacul se mișca, a deschis sacul, deja fetița a început să plângă când ea a deschis sacul și, vă dați seama, că a rămas uimită. A sunat pe doctorul Robe, i-a spus că este un copil care plânge într-un sac. Acesta, fără scrupule, îi spune: <

Mama a depus plângere împotriva medicului după trei ani

Mama susține că cele întâmplate i-au provocat o depresie puternică. Abia la începutul acestui an a găsit puterea să depună plângere împotriva medicului.

Procurorii au descins la Maternitatea Polizu și au ridicat documente, probe cu care l-au confruntat pe medic. A

cesta a fost audiat și a dat primele declarații. Adrian Cuculis, avocatul familiei, a declarat că medicul acuzat de actele de cruzime a văzut imaginile filmate de asistentă, dar spune că nu-și amintește nimic.

Procurorii îl acuză pe doctor că, deși semnele de vitale erau evidente și i-au fost semnalate de personalul medical, care a intrat în contact cu pruncul, acesta a refuzat timp de peste 12 ore să ia masuri pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Medicul este liber

Deocamdată, împotrivă medicului nu a fost luată nici o măsură. El își continuă activitatea și acum la maternitate.

Oana Toader, actualul manager al Maternității Polizu: „Spune că nu are documentele, că sunt la parchet și nu poate să îl suspende sau altceva și că, probabil luni, vine la muncă. Ne spune că a vorbit cu el și i-a spus că fătul nu era viabil”.

Doctorul nu a suferit nicio consecință nici atunci, în 2019.

Deși cele întâmplate au fost știute de mai mulți membri ai personalului medical, de la asistentele prezente la naștere până la medicii care ulterior au îngrijit copila, nimeni nu s-a întrebat ce s-a întâmplat și nu a depus o sesizare.

Nu a existat o anchetă internă

Actualul purtător de cuvânt al Maternității Polizu, Bogdan Stefănescu, ne-a confirmat că nu a fost nici măcar o anchetă internă.

Specialiștii spun că medicul trebuia să lupte pentru viața fetiței, indiferent de ce spune protocolul.

Prof. dr. Daniel Mureșan, șeful Comisiei de Obstretică Ginecologie de la Ministerul Sănătății: „În Europa și România, în acest moment, și medical și legal, sub 24 de săptămâni este considerat un copil care are șanse minore. Noi luptăm și pentru acei copii, dar sub 24 de săptămâni șanse să supraviețuiască sau să supraviețuiască sănătos, sunt foarte mici. Decizia se ia ca la orice ființă. Cât timp se află activitate cardiacă și respirație, acea persoana e în viață".

Potrivit declarațiilor date de martori la audieri, copila dădea semne de viață, iar medicului care a declarat-o moartă i s-ar fi spus asta.

Avocata medicului Florian Robe: „Medicul le-a oferit procurorilor toate detaliile cerute. Nu se sustrage de la efectuarea anchetei penale și își rezervă dreptul de a nu face niciun fel de declarații publice”.

Cazul a ajuns și la Ministrul Sănătății.

Copilul este afectat de experiența traumatizantă de la naștere

Maria are acum trei ani și este bucuria familiei. Cele 12 ore în care a stat în cutie, cu prea puțin aer și fără sprijin medical, au afectat-o. Cât de grav, urmează să stabilească o expertiză cerută de familie.

Când au ajuns acasă cu ea era doar o mână de om. Au urmat trei ani de tratamente costisitoare și obositoare.

Maria Pletoiu, bunica fetei: „Face terapie în fiecare zi”.

Reporter: De ce a fost nevoie de terapie ?

Bunica fetei: „Pentru că nu vorbește. Copilul a făcut terapie Voljta. Acum face terapie că nu vorbește. Copilul nu vorbește, nu comunică, doar arată cu degetul”.

Reporter: Dar nici nu mișcă?

Bunica fetei: „Nici nu mișcă, da. De aceea a fost nevoie de terapie Voljta, pentru că nu-și mișcă nici capul, nici mânuțele”.

Și colegiul medicilor s-a sesizat iar medicul ar putea fi tras la răspundere.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 07-10-2022 19:36