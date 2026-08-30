Astăzi, 29 august, în jurul orei 19.00, poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Mangalia au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, în apa mării, în zona localităţii Costineşti, a fost descoperit cadavrul unei persoane. La faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Mangalia, precum şi criminalişti”, au anunţat, sâmbătă, reprezentanţii IPJ Constanţa.

Ei au precizat că poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea identităţii persoanei respective.

De asemenea, trupul neînsufleţit a fost dus la morgă pentru realizarea necropsiei şi stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

Totodată, anchetatorii vor afla şi împrejurările în care persoana respectivă şi-a pierdut viaţa.