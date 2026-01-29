Descoperirea făcută de polițiști după ce au oprit întâmplător un șofer pe A1 Deva - Nădlac. Ce avea în dubă

Șoferul, un cetățean român în vârstă de 27 de ani, nu a putut prezenta documente de proveniență pentru vehicule.

Motocicletele erau căutate de autoritățile din Cehia

În compartimentul destinat transportului de marfă, polițiștii au depistat patru motociclete care, conform verificărilor în bazele de date internaționale, figurau ca „bunuri căutate pentru confiscare” în Cehia.

