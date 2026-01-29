Descoperirea făcută de polițiști după ce au oprit întâmplător un șofer pe A1 Deva - Nădlac. Ce avea în dubă

Șoferul, un cetățean român în vârstă de 27 de ani, nu a putut prezenta documente de proveniență pentru vehicule.
Motocicletele erau căutate de autoritățile din Cehia
În compartimentul destinat transportului de marfă, polițiștii au depistat patru motociclete care, conform verificărilor în bazele de date internaționale, figurau ca „bunuri căutate pentru confiscare” în Cehia.
Motocicletele descoperite sunt evaluate la aproximativ 30.000 de euro și au fost indisponibilizate la sediul Poliției de Frontieră Nădlac, pentru continuarea cercetărilor.
Polițiștii continuă investigațiile sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, iar la finalizarea acestora vor fi luate toate măsurile legale care se impun împotriva șoferului.
Sursa:
Politia de Frontiera Romana
Etichete:
politia de frontiera,
motociclete,
Dată publicare: