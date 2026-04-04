În data de 3 aprilie, o echipă mixtă formată din poliţişti de frontieră şi inspectori vamali, alături de echipaje canine din cadrul Aeroportului Cluj-Napoca, a efectuat controale asupra unor colete, în zona Cargo, sosite din direcţia Cehia, arată un comunicat de presă.

La controlul efectuat, într-unul dintre coletele verificate, cu o greutate de un kilogram, au fost descoperite o armă cu aer comprimat şi o cutie care conţinea 200 de bucăţi de proiectile pentru acest tip de armă.

Din verificări s-a constatat că pachetul a fost expediat de către o persoană juridică din Cehia către o persoană fizică din România.

Deoarece coletul nu era însoţit de documente din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor de introducere în ţară, procurare şi deţinere a armei, acesta a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor şi a stabilirii situaţiei de fapt, arată sursa citată.