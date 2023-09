Emil Savin, ”regele asfaltului”, susține că NU pe Dumitru Buzatu l-a turnat la DNA, ci pe un expert

La rândul lui, omul de afaceri care i-a dat mită președintelui Consiliului Județean Vaslui susține că NU pe Buzatu l-a denunțat, ci pe un expert din anturajul acestuia.

Anchetator: - Geanta aceea a cui este?

Dumitru Buzatu: - A mea.

Anchetator: - Și ce se află în ea?

Dumitru Buzatu: - Bani.

Anchetator: - Și ce reprezintă acea sumă?

Dumitru Buzatu: - (...) Sunt banii mei.

Anchetator: - Sunt banii dvs.?

Dumitru Buzatu: - Da.

Anchetator: - Ce sumă se află în acea geantă?

Dumitru Buzatu: - Nu contează, vă rog să-i vedeți.

Anchetator: - Păi dacă sunt ai dvs., trebuie să știți.

Dumitru Buzatu: - De ce? Știu, dar asta e o altă problemă, nu sunt obligat să vă răspund.

Anchetator: - Din ce provine această sumă?

Dumitru Buzatu: - Sunt economiile mele, care le-am...

Anchetator: - Sunt economiile dvs.

Cel de la care Dumitru Buzatu a primit banii se numeste Emil Savin și este un prosper om de afaceri din Moldova. Apropiatii ii zic Farmazon sau ”regele asfaltului”.

Una dintre firmele lui Savin este cea care a asfaltat două porțiuni de pe drumul Bîrlad-Codăiești. Pentru această lucrare ar fi trebuit să primeacă 18 milioane de lei din bani europeni.

În referatul procurorilor se arată că 10% din sumă trebuia să ajungă la președintele Consiliului Județean Vaslui.

Anchetator: - Ați declarat că aveți sume de bani în mașină.

Dumitru Buzatu: - Perfect... Poftiți!

Anchetator: - Scoateți-i dumneavoastră!

Dumitru Buzatu: - Dar de ce să le scot? Poftiți, aveți mandat de percheziție...Nu am nimic împotrivă.

În 2021, când lucrările erau aproape gata, iar Savin ar fi trebuit să primească 3 milioane de euro de la Consiliul Judetean, instituția condusă de Dumitru Buzatu a cerut o expertiză a lucrărilor. Analiza a fost realizată de consilierul Radu Judele, iar din document a rezultat că drumul nu este conform.

În replică, constructrul a cerut și el o contraexpertiză, de care ar fi trebuit să se ocupe același consilier. Acesta a fost momentul în care Emil Savin a decis să se adreseze DNA și să-l denunțe pe expert - cel puțin așa susține acum omul de afaceri.

Emil Savin: ”Eu am făcut un denunț în legătura cu expertiza care s-a făcut și am denunțat expertul și am spus că nu e ceva normal. M-am dus cu avocatul la DNA, am intrebat dacă pot sa-i dau 7 milioane lui ăsta care a facut și pentru Consiliul Județean și am ajuns la DNA și am făcut denunțul pentru expert, nicidecum pentru domnul Buzatu.”

Expertul ar fi cerut și primit de la Emil Savin 714.000 lei pentru a scrie un raport favorabil și pentru a interveni pe lângă Buzatu astfel încât plățile să se facă rapid.

În acest moment, și expertul în cauză este arestat preventiv.

Emil Savin: ”Eu nu am avut o prietenie cu domnul Buzatu. Spune toată lumea că eu sunt omul de casă al lui. Eu nu am avut o relaţie chiar atât de bună cu el. Mai ales după ce a ieşit preşedintele Consiliului Județean, lumea spune că am avut contracte. Eu am zero contracte cu Consiliul Județean. Astăzi, dacă verificaţi, eu nu am niciun contract cu Consiliul Judeţean. (...) Cu domnul Buzatu nu am avut acea relaţie pe care o vehiculează toată lumea, care spune că am fost omul de casă. Nu ne-am agreat, cred că m-a carotat".

Cu toate acestea, Emil Savin are doua firme a căror cifră de afaceri se apropie de 38 de milioane de lei și care au 81 de contracte cu statul, iar cei care îl cunosc susțin că el și Dumitru Buzatu erau nedespărțiți.

Adrian Porumboiu, om de afaceri din Vaslui: ”Vorbim de doi oameni care au avut o prietenie lungă, din punctul meu de vedere, eficace pentru Savin, zis Farmazon, și care sfârșește prost, în mod deosebit pentru Buzatu. Lucrurile sunt evidente. Ce a făcut Buzatu? A intrat într-o zonă a prostiei prin faptul că a fost într-o relație care nu-și avea rostul cu un asemenea individ. Probabil că trebuia să îi mulțumească într-un fel și i-a organizat un flagrant pe cinste.”

Imediat după ce Dumitru Buzatu a fost reținut în urma flagantului, colegii l-au exclus din partid.

Dacă pentru baronii cu istorie în PSD, vestea despre colegul lor a fost surprinzatoare, pentru actualul lider decizia de a-l inlatura nu a fost una dificilă.

Mitică Buzatu nu a fost niciodată fanul lui Ciolacu, pe motiv că acesta din urmă nu ar avea prestanță de lider.

”A spus că a trecut vremea tătucilor. Nu știe ce spune și ar trebui să aibă grijă. Noi l-am avut în partid pe Ion Iliescu, pe Adrian Năstase” - spunea Buzatu în 22 august 2020.

De altfel, Dumitru Buzatu a intrat în politica de la centru pe vremea lui Ion Iliescu, în 1992. Până în 2002 a fost deputat PSD, apoi a devenit vicepreședinte de Consiliu Județean și, în final, șef peste județ.

Fosta sa soție, Gabriela Crețu, este senator la al treilea mandat, a fost europarlamentar și a avut mereu suținerea lui Dumitru Buzatu pentru a fi în fruntea listelor, pe locuri eligibile.

Gabriela Crețu: ”Am făcut un preinfarct când am văzut imaginile...”

Fiul lor Tudor Buzatu, a primit mai multe mandate de secretar de stat, fiind recomandat, după cum afirma chiar tatăl său, de organizația PSD Vaslui.

Potrivit declarației de avere, Dumitru Buzatu are 9 terenuri, 5 cladiri, două mașini, o rulotă și o șalupă și un venit anual din indemnizația de președinte și din pensiile cumulate de 334.000 de lei.

Toată averea va fi verificată, acum, de procurorii DNA.

