Cum se apără omul de afaceri care i-a dat lui Buzatu geanta cu bani: „Eu am făcut un denunţ în februarie”

Emil Savin a precizat că totul a pornit de la un denunţ al său făcut în luna februarie în legătură cu expertiza la drumul strategic Bârlad - Laza - Codăeşti. Acesta a mai afirmat că nu era prieten cu Buzatu, despre care crede chiar că l-a "carotat" în afaceri şi că în acest moment nu are contracte cu CJ Vaslui.

"Eu nu am făcut niciun denunţ împotriva lui Buzatu, eu am făcut un denunţ în februarie în legătură cu expertiza. Acelaşi expert care le-a făcut celor de la Consiliul Judeţean expertiza, ne-a făcut şi nouă contraexpertiza şi eu am zis că nu-i ceva normal. Atunci m-am dus cu avocatul la DNA şi am făcut denunţul pentru expert, nicidecum pentru Buzatu. (...) După aia a fost altă poveste. (...) Eu nu am avut o prietenie cu domnul Buzatu. Spune toată lumea că eu sunt omul de casă al lui. Eu nu am avut o relaţie chiar atât de bună cu el. Mai ales după ce a ieşit preşedintele CJ, lumea spune că am avut contracte. Eu am 0 contracte cu CJ. Astăzi, dacă verificaţi, eu nu am niciun contract cu Consiliul Judeţean. (...) Cu domnul Buzatu nu am avut acea relaţie pe care o vehiculează toată lumea, care spune că am fost omul de casă. Nu ne-am agreat, cred că m-a carotat", a declarat presei Emil Savin.

„Nu mi-a cerut niciun ban împrumut”

Omul de afaceri a mai spus că Dumitru Buzatu nu i-a cerut banii cu împrumut, aşa cum ar fi declarat ulterior în faţa anchetatorilor.

"Nu mi-a cerut niciun ban împrumut. Banii, cum aţi văzut, aşa este realitatea, cum este prezentată. (...) Nu pot să spun cum am intrat în posesia banilor. În legătura cu chestiunea aceasta nu am voie să vorbesc mai multe. (...) Îmi pare rău, nu trebuia să se întâmple ce s-a întâmplat, dar altă cale nu a fost decât asta şi trebuia să o urmez că dacă nu o urmam, erau alte chestii despre care nu pot spune acum", a afirmat Emil Savin.

Afaceristul a precizat că nu a mai dat mită şi că nu a făcut nicio greşeală până în prezent, notează Agerpres.

Buzatu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Emil Savin a subliniat că îi pare rău pentru problemele pe care i le-a creat ginerelui său, Eduard Popica, considerat un apropiat al lui Dumitru Buzatu, fost prefect al judeţului Vaslui, actualmente deputat PSD.

"Dacă îmi pare rău, pentru asta îmi pare rău, că i-am făcut un disconfort lui. Pentru mine nu-mi pare rău de ceea ce am făcut", a mai spus Emil Savin.

Preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost interceptat, vineri, în timp ce primea o geantă de la omul de afaceri Emil Savin, în care se afla suma de 1.250.000 lei, reprezentând 10% din valoarea facturilor decontate de CJ Vaslui către firma acestuia pentru lucrări de reabilitare a unui drum.

Tribunalul Vaslui a decis sâmbătă arestarea preventivă pentru 30 de zile a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, în dosarul în care este acuzat de procurorii anticorupţie că a primit drept mită suma de 1,25 milioane de lei de la omul de afaceri a cărui societate efectua lucrări la drumul strategic Bârlad - Laza - Codăeşti. Dumitru Buzatu a contestat măsura arestului preventiv, contestaţia urmând să fie analizată, în această săptămână, de Curtea de Apel Iaşi.

Dată publicare: 25-09-2023 15:12