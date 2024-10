Demolare cu scandal într-o piață din Timișoara ridicată ilegal. Comerciant: „E strigător la cer”

Buldozerele Primăriei Timișoara au distrus, în această dimineață, mai multe construcții care nu aveau autorizație și, spun autoritățile, reprezentau un pericol.

Sub privirile comercianților, buldozerele au pus la pământ tot ce nu avea autorizație în Piața Aurora din Timișoara. Vorbim de construcții din PVC, dar și tarabe din tablă sau beton.

Un bărbat spune că vinde de 25 de ani unelte de bricolaj și din asta trăiește. Pe grabă, a încercat să își strângă marfa astfel încât să nu fie distrusă.

Femeie: „Nu trebuia așa, e piață”.

Comerciant: „Lasă domne, ai răbdare că le luăm, plecăm, dar nu vii tu, gata, cu buldozerele, să faci impresie”.

De-a lungul anilor, în piață peste 500 de comercianți vindeau haine la mâna a doua, vechituri, dar și feronerie și unelte.

Femeie: „E strigător la cer, în loc să ne ajute, ne distruge”.

Comerciant: „Aici e singurul loc unde am avut unde vinde. Nu ne-a anunțat nimeni de la piață, or zis că no, că nu se dărâmă, că nu nimica. După aia, ieri când am venit toți, o zis că rămâne tot pe loc. azi dimineață o venit excavatorul”.

Explicațiile primăriei pentru comercianți

Terenul a fost concesionat în urmă cu aproape 30 de ani unei firme care a ridicat acolo diverse construcții, multe dintre ele, însă, fără autorizație.

Gavril Câmpeanu, proprietarul pieței: „Am dorit să o modernizăm și din 2018 noi am făcut diferite proiecte la primărie, care până astăzi n-am primit niciun răspuns. Decât singurul răspuns a fost acuma să o demolăm”.

Matei Creiveanu, City Manager Timișoara: „Planul este ca această piață să continue să funcționeze în arealul destinat ei, fără aceste construcții ilegale, care prezintă și pericol pentru public și care parazitează și domeniul public în exteriorul pieței”.

Reprezentanții primăriei susțin că vor continua demolarea construcțiilor ilegale din oras.

