AUR acuză: Guvernul Bolojan ar fi prelungit „ilegal și în secret” licența OMV din Marea Neagră, după vizita la Viena

10-12-2025 | 11:29
Petrisor Peiu
Inquam Photos / Codrin Unici

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, acuză Guvernul Bolojan că a prelungit fără explicaţii şi în secret concesiunea de explorare pentru perimetrul XIX Neptun, la presiunea grupului austriac OMV, încălcând legislaţia românească.

autor
Vlad Dobrea

„Cine conduce, cu adevărat, România? Ieri, într-o şedinţă semi-secretă, Guvernul României s-a întrunit pentru a aproba un singur act normativ: o hotărâre de guvern privind aprobarea Actului adiţional nr. 7 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun. Prin adoptarea a nu mai puţin de 7 (şapte) acte adiţionale, toate secrete, Guvernul extinde cu doi ani durata fazei curente de explorare din Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun. Titularii acordului de concesiune sunt: OMV Petrom S.A. şi Romgaz Black See Limited, iar perioada de explorare s-a extins pentru o perioadă suplimentară de doi ani, respectiv până la data de 9.11.2027. Deci, aşa cum avertizam încă din septembrie, Guvernul a acordat OMV o perioadă suplimentară de doi ani pentru explorare în Marea Neagră”, afirmă Peiu într-un comunicat transmis de AUR.

El susţine că, dacă Guvernul ar fi respectat legea, ar fi luat firmei OMV respectiva concesiune şi ar fi amendat-o cu 20 de milioane de euro.

”Dar nu a făcut-o. Formal, are şi o explicaţie: cică OMV a renunţat la OMV Petrol la acţiunea de arbitraj din 2021 de pe rolul Curţii Internaţionale de Arbitraj de la Paris în dosarul arbitral ICC nr. 27655/HBH, precum şi la dosarele aflate pe rolul instanţelor naţionale, respectiv al Judecătoriei Sector I sub nr. 10551/299/2023 şi al Tribunalului Bucureşti sub nr. 6312/2/2023. Deci, ce ne arată faptele: Guvernul de la Bucureşti s-a conformat cererilor grupului austriac OMV, încălcând legea română şi se justifică cu faptul că OMV îşi retrage o cerere de arbitraj şi două procese începute în România! Guvernul Bolojan a adus statului un prejudiciu de minim 20 de milioane de euro”, notează Petrişor Peiu.

În opinia sa, din această situaţie rezultă mai multe întrebări.

” 1. Nimeni nu ne spune despre şansele OMV în acel arbitraj? Avea şanse? Şi dacă avea de ce le avea? Pentru că nu prea îşi făceau treaba avocaţii angajaţi pentru asta de către Bucureşti sau pentru că cineva de la Bucureşti chiar încălcase legea sau vreun contract? Dacă ultima ipoteză este adevărată de ce nu a fost arestată şi condamnată persoana vinovată? Cine este acea persoană, a fost un ministru, un fost premier sau un simplu acar Păun? Guvernul este obligat să răspundă acestor întrebări. 2. Crede cineva că în Polonia sau Ungaria guvernele s-ar fi speriat de procesele începute de vreo firmă străină în tribunalele naţionale? 3. Dar oare credeţi că Guvernul austriac s-ar fi sinchisit de două procese deschise de o firmă românească în Austria?”, spune senatorum AUR.

El susţine că, în septembrie, Alfred Stern, preşedintele OMV, a venit în România, ocazie cu care a avut întâlniri întâlniri atât la Palatul Victoria, cât şi la Administraţia Prezidenţială, susţinând că acesta a cerut să se prelungească, fără licitaţie, toate licenţele de explorare şi exploatare care expiră la sfârşitul acestui an şi în 2027, modificarea de urgenţă a legii off-shore pentru a permite exportului neîngrădit de gaze naturale, dar şi ca statul să renunţe la propunerea de adoptare integrală a noului Cod de guvernanţă al BVB şi să accepte adoptarea doar a regulilor care sunt favorabile OMV.

Peiu reproşeză că ”nimeni de la guvern nu s-a sinchisit să informeze publicul despre ce s-a discutat atunci”.

Sursa: News.ro

Etichete: omv, aur, petrisor peiu,

Dată publicare: 10-12-2025 11:18

