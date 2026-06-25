Nodul va conecta Autostrada Transilvania (A3) cu drumul național DN1P, în județul Bihor.

Suprafața totală expropriată este de aproximativ 123.000 de metri pătrați, iar valoarea totală a despăgubirilor se ridică la 277.000 de lei, transmite news.ro.

În urma Deciziei de expropriere nr. 70/24.06.2026, imobilele au trecut din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a statului român, în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010. Decizia a fost transmisă Primăriilor Spinuș și Sâniob, județul Bihor, și va fi afișată pe pagina de internet a expropriatorului.

Un nod rutier care leagă A3 de DN1P

Nodul rutier de la Spinuș este un obiectiv de utilitate publică de interes național, amplasat pe traseul subsecțiunii 3C2 Chiribiș-Biharia a Autostrăzii Transilvania. Acesta va asigura conexiunea autostrăzii cu rețeaua rutieră existentă (DN1P), facilitând accesul comunităților locale la autostradă și permițând intrarea și ieșirea de pe A3.

Proiectul include șase bretele și va asigura fluxurile de trafic pentru toate direcțiile, cu o viteză de proiectare de 60 km/h.

Constructorul și termenele

Constructorul nodului rutier este Asocierea Precon Transilvania – Citadina 98. Contractul prevede:

- Termen de proiectare: 5 luni (ordin de începere 5 mai 2026)

- Termen de execuție: 6 luni

Valoarea investiției

Potrivit unei hotărâri de guvern adoptate în septembrie 2024, valoarea totală a investiției pentru nodul rutier Spinuș se ridică la 103,9 milioane de lei, iar durata de realizare a investiției este de 12 luni. Finanțarea se realizează din fonduri externe nerambursabile prin Programul Transport (PT) 2021-2027 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.