Un proiect de Hotărâre de Guvern prevede înscrierea în patrimoniul public al statului a terenurilor și imobilelor expropriate pentru investiția strategică, după ce statul a alocat deja peste 71 de milioane de lei pentru despăgubiri.

Documentul arată că autoritățile au finalizat o mare parte din procedurile de expropriere necesare pentru obiectivul „Fabrica de Pulberi Victoria”, considerat proiect strategic de interes național în contextul războiului din Ucraina și al cererii crescute de muniție în NATO și UE.

Potrivit notei de fundamentare, Ministerul Economiei a virat încă din baza HG 1570/2024 suma de 71,626 milioane de lei într-un cont deschis pe numele Pirochim Victoria pentru plata despăgubirilor aferente terenurilor expropriate. În document apare și valoarea totală a despăgubirilor: 71,349 milioane de lei.

Noua Hotărâre de Guvern vine după ce terenurile expropriate au trecut prin operațiuni cadastrale complexe — dezmembrări, alipiri și comasări — ceea ce a dus la închiderea unor cărți funciare vechi și deschiderea altora noi pe numele statului român.

Terenurile vizate se află în județele Brașov și Sibiu, pe raza localităților Victoria, Ucea, Viștea, Lisa, Sâmbăta de Sus și Cârțișoara. În total, proiectul menționează zeci de cărți funciare și suprafețe reorganizate cadastral pentru a permite implementarea investiției.

Executivul argumentează în nota de fundamentare că România nu mai dispune în prezent de o unitate funcțională capabilă să producă pulberi pentru muniție „în regim de autonomie strategică”, iar fabrica de la Victoria ar urma să reducă dependența de furnizori externi.

„Proiectul «Fabrica de Pulberi Victoria» a fost identificat ca un obiectiv de interes public și strategic național, destinat să redea României capacitatea de a produce pulberi fără dependență de furnizori externi”, se arată în document.

Guvernul subliniază că neimplementarea investiției „ar putea avea ca efect menținerea României într-o stare de vulnerabilitate strategică în ceea ce privește aprovizionarea cu pulberi și muniție”.

Investiție masivă a Rheinmetall în România

Fabrica urmează să fie realizată prin compania Pirochim Victoria, filială a ROMARM, iar statul susține că aceasta este „singura structură națională capabilă să implementeze acest proiect”, datorită experienței și infrastructurii existente.

Investiția totală anunțată de Rheinmetall este estimată la 535 de milioane de euro. Contractul a fost semnat în august 2025, în Germania, în prezența secretarului general NATO, Mark Rutte.

Autoritățile române susțin că noua fabrică ar urma să producă pulbere atât pentru necesarul Armatei Române, cât și pentru piața regională. Ministrul Economiei din acel moment, Radu Miruță, afirma la momentul semnării contractului că negocierile au adus statului român economii de peste 93 de milioane de euro și drept de veto asupra deciziilor majore din proiect.

Documentul mai arată că două dintre terenurile expropriate găzduiesc încă o stație de epurare funcțională care deservește trei localități din zonă. Din acest motiv, acestea vor rămâne temporar închiriate către Viromet SA până la 1 mai 2026, ca soluție tranzitorie până la demararea efectivă a lucrărilor.

Potrivit planurilor anunțate anterior, construcția fabricii ar urma să înceapă în 2026 și să dureze aproximativ trei ani, investiția urmând să genereze circa 700 de locuri de muncă, transmite Ministerul Economiei în august 2025.