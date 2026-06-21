Oamenii caută însă și produsele făcute din această plantă pentru beneficiile terapeutice sau doar pentru miros.

În Brașov, în acest weekend, s-au reunit mai mulți producători din țară.

Acest fermier a plantat lavandă pe un teren din Crizbav, județul Brașov. În următoarele trei weekend-uri lasa porțile deschise pentru cei care doresc să cumpere buchetele parfumate.

Corespondent ȘtirileProTV: "Aici este lavandă cultivată pe aproximativ 3 mii de petri pătrați. Încă nu a înflorit complet, dar peste o săptămână culoarea o să fie și mai intensă. Tot atunci locul poate fi vizitat, iar oaspeții își pot culege singuri buchete de lavandă."

Buchetele costă între 15-20 de lei.

Ioan Albert, cultivator de lavandă: "Venea lumea la poartă nu ne lăsați şi pe noi să vizităm, să culegem un buchet și de acolo a început cu conceptul ăsta de pick up, adică vii și îți culegi buchetul".

Alții produc de la uleiuri esențiale din lavandă, creme și loțiuni, până la săculeți parfumați sau siropuri. 13 astfel de producători au participat la un târg dedicat lor, în Piața Sfatului. Unul dintre ei este Horia. Are o plantație de un hectar și jumătate la Giurgiu.

Horia Marcu, producător de lavandă: "Investiția de început, la mine a plecat de la 25 de mii de euro şi a ajuns foarte departe. Este o afacere din care ne putem susţine, putem trăi decent."

Cumpărătorii spun că preferă produsele din lavanda inclusiv pentru un somn liniștitor.

Femeie: "Ador lavanda, da, da! Este relaxantă și are un miros deosebit."

Potrivit Ministerului Agriculturii, suprafețele cultivate cu lavandă au crescut în ultimii ani și depășesc borna de o mie de hectare.

Monica Balla are șase hectare de lavandă în Iași și a decis să deschidă și o linie de procesare pentru uleiuri și cosmetice.

Monica Balla, producător de lavandă: "Investiția nu e mare, ce înseamnă, un butaș de lavandă ajunge în cantități mari la un leu pe butaș, dar munca din spate e foarte mare. Noi din asta trăim, cu asta ne ocupăm, o familie întreagă."

Lavanda este tot mai prezenta la noi și pentru că verile sunt din ce în ce mai secetoase, la fel ca în locul care a consacrat-o, sudul Franței. Planta aromatică este iubitoare de soare.