În Marea Neagră au loc manevre militare, apa este poluată cu petrol din tancurile navelor de luptă și, nu în ultimul rând, sunt multe drone submarine cu explozibil pe ele. Inclusiv plasele de pescuit ilegale ucid aceste splendide mamifere.

În nordul litoralului au fost găsiți cei mai mulți delfini morți. 8 doar în ultimele două zile.

George Tudorache, coordonator ONG Mare Nostrum: Comparând cu aceeași perioadă a anului trecut, în care aveam aproximativ 45-50 de delfini, anul acesta avem deja 97 și chiar am depășit și numărul eșuărilor de anul trecut, an în care am avut 83 de eșuări.

Cum sunt afectați delfinii

Potrivit cercetătorilor marini, sonarele navelor militare de mare putere și exploziile subacvatice distrug sistemul de ecolocație al cetaceelor, care se dezorientează și nu mai pot vâna.

Deși numărul delfinilor care s-au prins în plasele pescarilor a scăzut, aceasta este a doua cauză a mortalității.

Victor Mociu, administrator asociație de pescuit: Asociația noastră de pescuit face și ecologizare și igienizare în Marea Neagră. Adunăm plasele, pescarii noștri adună plasele abandonate în mare.

Potrivit reprezentanților Mare Nostrum, pescuitul comercial nereglementat și utilizarea plaselor de tip monofilament au provocat o catastrofă ecologică pe litoralul românesc în primele luni ale acestui an. Aproape jumătate dintre specimene prezintă urme severe de asfixiere și tăieturi specifice uneltelor de pescuit. În Marea Neagră trăiesc trei specii de delfin. Cel mai mare este afalinul care, la maturitate, poate atinge patru metri lungime și 650 de kilograme.