Machiajul strident, stilul vestimentar, dar și pubertatea care apare tot mai devreme îi fac pe mulți să pară mai mari.

Dealtfel, diferențele de vârstă au devenit subiect de glume pe rețelele de socializare.



În ochii noii generații, tinerețea a trecut pentru cei născuți înainte de anii 2000. Diferențele de vârstă sunt dezbătute pe rețelele de socializare.



Reporter: Cum ți se pare cineva născut în anii 90?

Fată, 16 ani: ”Hmmm.. anii 90... mi se pare că sunt cât de cât... adaptați. Ne putem înțelege și noi cu ei”.



În realitate, tot mai multe cercetări spun că tânăra generație arată mai matur decât părinţii lor.

Reporter: Câți ani ai?

Fată: 15.

Reporter: ”De obicei ce vârstă ți se dă?”

Băiat: 18, 19. Mereu am fost mai înaltă și mă și machiez după cum vedeți.



Machiajul și stilul de îmbrăcăminte influențează felul în care arată multe adolescente. Studiile spun că un machiaj strident poate adăuga pe un chip tânăr chiar și 2 ani în plus. Influențează deopotrivă și intervențiile estetice pe care tot mai multe fete și le fac chiar de la 20 de ani.



Florin Poenaru, antropolog: ”Acest proces de îmbătrânire, să spunem, cred că este unul și căutat. În sensul în care tinerii încearcă să apară mai maturi. Să fii mai matur arată independență, arată că poți să fii pe picioarele tale. Adulții sunt de sine stătători, fac bani, muncesc, sunt cei care își pot conduce propria viață și practic căutarea vine de aici”.

Am făcut o simulare cu ajutorul inteligenței artificiale, iar diferențele sunt evidente. Stilul simplist din anii 70, de pildă, păstrează inocența chipului. Cu cât ne apropiem de prezent, aceeași față pare mai matură. Însă maturitatea se vede devreme și în cazul băieților.

Pubertatea precoce este, de altfel, un aspect pe care îl iau în calcul tot mai multe cercetări care încearcă să înțeleagă de unde vin diferențele fizice dintre generații.



Tinerii născuți după 2000, de pildă, se maturizează fizic mai devreme decât generațiile anterioare. La fiecare 10 ani, pubertatea apare mai devreme cu 3 luni, spun specialiștii, iar asta poate explica maturizarea fizică timpurie în cazul unora.









