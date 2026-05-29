El a mai precizat că România are o limitare privind utilizarea armelor și a dispozitivelor din dotarea armatei în spațiul aerian al unei alte țări.

Gheorghe Maxim a fost întrebat, vineri, într-o conferință de presă, de ce nu acționăm atunci când drona ajunge în spațiul aerian românesc.

„Prima limitare pe care o avem este o limitare legală, respectiv faptul că nu putem să executăm foc astfel încât proiectilul să violeze spațiul aerian al unei țări vecine. Știm că Ucraina este în război, dar România este într-o situație de pace și nu putem lansa un proiectil care să ajungă în spațiul aerian al Ucrainei. Pentru a angaja o țintă aeriană este nevoie de un anumit timp care presupune detecție, identificare, clasificare, luarea deciziei pentru combatere și angajarea acesteia. Timpul la dispoziție pe care l-am avut, patru minute, a fost extrem de scurt”, a afirmat Gheorghe Maxim.

El a mai fost întrebat dacă avem un sistem care să apere acea zonă sau alte zone din țară.

„Avem un sistem care asigură supravegherea spațiului aerian al României și spațiul aerian adiacent României, în limita posibilităților tehnice, pentru că sistemele de supraveghere a spațiului aerian sunt performante. Avem sisteme de apărare aeriană cu bază la sol, care sunt proiectate și realizate înainte de 2023, când a demarat acest război al dronelor. Și România are o preocupare permanentă ca să își îmbunătățească sistemul de angajare și de combatere a unor astfel de amenințări aeriene”, a mai transmis locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor Întrunite.

Întrebat dacă interesul Ucrainei este mai important decât apărarea țării, în condițiile în care exista riscul ca un proiectil să ajungă în țara vecină, generalul de brigadă a răspuns: ”Vă pot spune doar că eu și toți cei care îmi sunt subordonați acționăm în limitele prevederilor legale aplicabile în România”.

„Vă informez că în cadrul Ministerului Apărării Naționale este o preocupare permanentă pentru adaptarea cadrului legislativ aplicabil pe timp de pace, pentru că suntem pe timp de pace, pentru a putea angaja și limita astfel de situații cum a fost cea din această noapte. (...) Avem o limitare privind utilizarea armelor și dispozitivelor din dotarea armatei în spațiul aerian al unei alte țări. (...) Pentru a angaja o astfel de amenințare este nevoie de un timp de detecție, de analiză și de decizie”, a mai declarat locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor Întrunite.

O dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați

România este în alertă, după ce o dronă rusească de război a lovit, în miez de noapte, un bloc cu 10 etaje din Galați. După impact a urmat o explozie care s-a văzut de kilometri distanță, iar un apartament a luat foc. Două persoane au fost rănite.



