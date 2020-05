Fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi a explicat de ce nu a cerut despăgubiri la CEDO în dosarul revocării sale de la conducerea DNA, în 2018.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit, în unanimitate, că revocarea Laurei Codruţa Kovesi de la conducerea DNA s-a făcut cu încălcarea mai multor articole din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, respectiv dreptul la un proces echitabil şi dreptul la libertatea de exprimare.

Kovesi: Decizia este o victorie a sistemului de justiție

Laura Codruţa Kovesi, în prezent procuror-şef european, a declarat că hotărârea CEDO este o victorie, însă nu una personală, ci "o victorie a sistemului de justiţie şi a tuturor celor care au susţinut justiţia în ultimii ani".

"Curtea Europeană constată că motivele de revocare nu au fost întemeiate. Curtea Europeană mai reţine că, de fapt, această revocare a fost o sancţiune pentru opiniile pe care eu le-am exprimat în spaţiul public", spune Kovesi.

Citește și Prima reacție a CCR după procesul câștigat de Kovesi la CEDO. Atac la președinte și la prim ministru

De ce nu a cerut Laura Codruța Kovesi despăgubiri de la CEDO

Fosta şefă a DNA a menţionat că ar fi putut cere despăgubiri materiale, atunci când a depus dosarul, dar acţiunea sa a fost depusă pentru un principiu.

"Sunt mulţumită că am început un demers în care am crezut foarte mult, un demers care a vizat mai mult o chestiune de principiu, care ţine de independenţa justiţiei, de independenţa procurorilor şi a judecătorilor. Simt că este o victorie, nu doar o victorie personală, este o victorie a sistemului de justiţie şi a tuturor celor care au susţinut justiţia în ultimii ani. De aceea, în acţiunea pe care am formulat-o, am spus că nu doresc despăgubiri, nu doresc bani, ci hotărârea pe care CEDO o va da este suficientă pentru mine ca remediu", a spus Kovesi.

Laura Codruța Kovesi a adăugat că nu a cerut să fie repusă în funcţie, dar "remediul trebuie găsit de statul român".

"Dar această hotărâre nu poate să rămână fără efect, ceva trebuie să se întâmple. Statul român trebuie să ia măsuri prin care astfel de situaţii să nu se mai repete. În primul rând, niciodată, CCR nu ar mai trebui să dea decizii cu privire la o persoană, aşa cum a fost în cazul meu, chiar de două ori, ci CCR ar trebui să se pronunţe pe principii şi pe alte chestiuni. Şi în al doilea rând nu ar trebui ca niciodată un procuror cu funcţie de conducere care este revocat din funcţie, judecător sau orice altă persoană, funcţionar civil, ar trebui să aibă posibilitatea să ajungă în faţa unui complet de judecată, în faţa unui complet de judecători independenţi", a susţinut Kovesi.

Ea a mai menţionat că nu a aşteptat niciodată scuze pentru ce s-a întâmplat, scrie News.ro.