Marți seară, pacienta a murit. Spitalul a dispus formarea unei comisii care să verifice felul în care a fost tratată bătrâna. Membrii familiei, de asemenea, sunt audiați de polițiștii Biroului de Investigații Criminale, care au fost sesizați de medicii legiști.

Femeia a fost internată pe 24 iunie. Nepoata ei a început să le ceară lămuriri medicilor după ce a văzut că starea de sănătate a bunicii sale se agravează de la o zi la alta. Potrivit familiei, în ciuda vârstei înaintate, aceasta își făcea singură cumpărăturile, era independentă, iar hematomul pentru care fusese internată se resorbise în mai puțin de o săptămână.

Luminița Ghica, nepoata pacientei: „În primele zile puteam să vorbesc cu ea, era lucidă, ne recunoștea, vorbea, mânca. A ajuns să trăiască efectiv în spital cu o mască de oxigen și ne sunau medicii seara că este necesar să o ducă către Terapie Intensivă, pentru că starea se agravează. Ulterior, ni s-a spus să o luăm acasă, în condițiile în care seara fusesem sunați că este pusă pe ATI, pe Terapie Intensivă.”

Rudele au refuzat să o ia acasă și, în timp ce discutau cu medicii, bunica a făcut o criză cardiacă. Tot în spital, spun membrii familiei, ar fi făcut și pneumonie.

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Luminița Ghica, nepoata pacientei: „Nu este normal să tratezi oamenii ca la măcelărie, efectiv. Au hotărât să o pună în pampers și să o lege de mâini și de picioare. În momentul în care am făcut o poză, o infirmieră a țipat către mine: «Nu faceți poză, că vă vede doamna asistentă și nu avem voie să îi ținem legați». Legată a stat până ieri.”

Liliana Dragomir, purtător de cuvânt al Spitalului de Urgență Galați: „Se aplică tuturor pacienților care au starea de conștiență alterată și care nu colaborează sută la sută, pentru binele pacienților.”

Femeia a rămas internată trei săptămâni la Neurochirurgie. Reprezentanții spitalului transmit că deprecierea stării de sănătate a pacientei nu a depins de ei.

Liliana Dragomir, purtător de cuvânt al Spitalului de Urgență Galați: „A fost evaluată de specialități cum ar fi Medicina Internă, Cardiologie, Chirurgie Toracică, Chirurgie Generală. Într-adevăr, la un moment dat s-a pus problema externării, pentru că evoluția, chiar și așa, era favorabilă, lent favorabilă.”

Luminița Ghica, nepoata pacientei: „Dacă la Spitalul Județean ai peste 60-70 de ani, ei te tratează ca și cum, dacă ai zile de la Dumnezeu, trăiești, dacă nu, nu.”

În cele din urmă, femeia a murit în spital.

Corespondent Știrile PRO TV: „Nepoata pacientei în vârstă de 93 de ani a anunțat că, în zilele următoare, intenționează să depună plângere împotriva cadrelor medicale care au tratat-o pe bunica ei.”