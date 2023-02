De ce a devenit Telegram aplicația preferată în timpul războiului, în ciuda faptului că este plină de dezinformare rusă

Kremlinul a făcut propagandă în presa de stat din Rusia și a încercat să controleze totul inclusiv online. A existat o „explozie” de informații false: fake news și videoclipuri deepfake, în timp ce ucrainenii și restul lumii s-au străduit să găsească modalități de a spune povestea reală a invaziei. Aplicația Telegram a ajuns unul dintre cele mai importante canale prin care s-a făcut acest lucru.

Iar în contextul actual al războiului, președintele Ucrainei, Volodomir Zelenki, a folosit tot timpul Telegramul pentru a îndemna oamenii să lupte și să reziste invaziei. El are peste un milion de abonați, conform Fortune.com. Platforma a fost un instrument foarte important pentru ca mesajele să ajungă în Rusia, unde unde Facebook, Twitter și, practic, toate mass-media independente sunt interzise, notează sursa citată.

Dar și mulți ruși au apelat, de asemenea, la această aplicație pentru a transmite informații independente, în urma restricțiilor impuse de Kremlin pentru mass media. Jurnalistul rus Ilya Varlamov a folosit Telegram pentru a transmite informații despre invazie și a dobândit 1,3 milioane de abonați de la începutul războiului.

Potrivit Time, numărul de abonați ruși ai Telegram a crescut cu 48% din 24 februarie, când a început războiul, până în martie același an. Sursa citată notează că probabil cei mai mulți oameni cautau știri independente. De asemenea, s-au alăturat platformei publicații occidentale, inclusiv The Guardian, The Wall Street Journal și The Washington Post. Fortune.com scria în ianuarie 2023, că în primele cinci luni ale războiului Utilizarea Telegramului în Rusia a crescut cu 66%.

Ce este Telegram

Telegram este una dintre ele mai populare aplicații din Ucraina și Rusia și a fost încă dinaintea invaziei. Este o aplicație gratuită bazată pe cloud, care permite utilizatorilor să trimită și să primească mesaje, apeluri, fotografii, videoclipuri, fișiere audio și alte tipuri de fișiere, notează The Economic Times.

Platforma a fost creată în 2013 de către antreprenorul de origine rusă Pavel Durov, care a construit reputația platformei pe un principiu: libertatea de exprimare nelimitată.

Cum funcționează Telegram

Aplicația are câteva caracteristici cheie care au făcut din ea o variantă atrăgătoare pentru comunicațiile legate de război. Pe Telegram se pot crea grupuri publice și private de până la 200.000 de utilizatori, unde oamenii pot interacționa. Dar pot fi create și canale, unde este permisă difuzarea unidirecțională de informații către abonații canalului. Astfel, prin intermediul acestor grupuri și canale, organizațiile pot ajunge la sute de mii de oameni cu mesaje și streaming audio/video live.

Toate acestea sunt criptate și stocate pe „cloudul” Telegram. Datele sunt stocate, într-o formă criptată, pe cloud și distribuite în mai multe baze de date din întreaga lume. Aceste baze sunt controlate de persoane juridice din diferite jurisdicții și sunt supuse legilor respectivelor jurisdicții. Datele respective ar putea fi decriptate, dar este destul de dificil.

Însă aplicația oferă un alt nivel de securitate prin funcția de „chat secret”. Când această funcție este activată, comunicarea dintre doi utilizatori devine criptată end-to-end, adică mesajul poate fi deblocat numai de un dispozitiv care deține una dintre cheile de decriptare pentru conversația respectivă. Aceste mesaje nu sunt stocate nicăieri în afară de dispozitivul expeditorului și al destinatarului, nici măcar Telegramul nu le poate accesa. De asemenea, utilizatorii pot seta un temporizator de „autodistrugere” pentru chat-urile secrete. Odată ce cronometrul se termină, mesajele dispar pentru totdeauna.

O caracteristică care diferențiază Telegram de WhatsApp este redirecționarea anonimă. Când acest lucru este activat, orice mesaj redirecționat de un utilizator nu mai poate fi urmărit către acesta.

De asemenea, deși utilizatorii au nevoie de un număr de telefon pentru a crea un cont numărul nu trebuie să rămână conectat la cont (în timp ce un număr de telefon va rămâne întotdeauna conectat la un cont WhatsApp).

Sabia cu două tăișuri

Ca în cazul oricărei tehnologii puternice, confidențialitatea oferită de Telegram este, de asemenea, o problemă în mâinile greșite.

Și guvernul rus acționează pe Telegram prin mass-media afiliată statului, inclusiv Sputnik și RT, și a încurajat utilizatorii să apeleze la aplicație pentru conținutul pro-Kremlin, iar conturile de boți ruși răspândesc informații false.

Din punct de vedere istoric, Telegram a fost controversat. Criptarea end-to-end a permis activități ilegale în aplicație (inclusiv de către grupuri extremiste, cum ar fi Statul Islamic). Un studiu a relatat că numărul de grupuri sau canale Telegram distribuite în forumurile de criminalitate cibernetică și de hacking din darkweb a crescut de la 172.035 în 2020, la peste un milion în 2021.

Telegram oferă infractorilor și hackerilor aceleași oportunități ca Darknet-urile, VPN-urile și serverele proxy: toate aceste instrumente fac dificilă urmărirea locației unui infractor cibernetic și, prin urmare, îngreunează eforturile de a colecta informații. De exemplu, un canal privat de Telegram folosit de hackeri pentru a vinde informații furate și nu numai avea peste 47.000 de utilizatori înainte de a fi închis.

Telegram are o istorie în ceea ce privește refuzul cererilor de a modera conținutul. Mai mult, modul în care este construită platforma implică o limită la cât de mult poate fi moderată. În multe cazuri, Telegram nu cunoaște aceste activități ilegale până când nu este notificat. Iar din cauza criptării end-to-end este dificil să știi cât de mult conținut dăunător există. Telegram poate interveni doar într-un număr limitat de cazuri, și cu capacitate restrânsă.

Nu este prima dată când Telegram este folosit ca instrument de protest în vremuri de conflict și opresiune, mai scrie sursa citată. În 2020, oamenii din Belarus care s-au opus liderului autoritar susținut de Rusia Alexander Lukașenko au folosit platforma pentru a organiza un protest în masă, de aproximativ 100.000 de persoane.

