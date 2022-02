LIVE UPDATE: Rusia a început războiul în Ucraina. Focuri de armă în apropierea principalului aeroport din Kiev

UPDATE 06:08 Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a condamnat cu fermitate joi atacul nesăbuit al Rusiei asupra Ucrainei, care pune în pericol nenumărate vieţi de civili, transmite Reuters.

El a spus că aliaţii se vor întâlni pentru a aborda noua agresiune a Rusiei.

„Suntem alături de poporul ucrainean în aceste momente teribile şi NATO va face tot ce este necesar pentru a-i proteja şi apăra pe toţi aliaţii''', a mai declarat Stoltenberg.

UPDATE ora 06:00 Explozii puternice au fost auzite joi în oraşul portuar Mariupol, în estul Ucrainei, la scurt timp după ce Vladimir Putin a anunţat o operaţiune militară împotriva Ucrainei, potrivit unor jurnalişti de la AFP.

Portul este cel mai mare oraş ucrainean de pe linia frontului, cu o jumătate de milion de locuitori. Explozii au fost auzite şi la Kiev, în capitală, la scurt timp după ora 03:00 GMT.

UPDATE ora 05:58 Preşedintele american Joe Biden a denunţat miercuri seara „atacul nejustificat" al Rusiei asupra Ucrainei, după ce omologul său rus Vladimir Putin a anunţat o operaţiune militară pentru a-i apăra pe separatiştii din estul ţării, informează AFP.

„Preşedintele Putin a ales (să lanseze) un război premeditat care va provoca suferinţe şi pierderi umane catastrofale", a spus Biden într-un comunicat.

„Rusia singură este responsabilă pentru moartea şi distrugerea pe care le vor provoca acest atac", a insistat liderul de la Casa Albă.

El a promis că „lumea va cere socoteală Rusiei".

