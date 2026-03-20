Potrivit estimărilor, Croația va avea nevoie de aproximativ 70.000 de lucrători în sezonul următor, cu circa 5.000 mai mulți decât anul trecut. În același timp, Muntenegru caută aproximativ 25.000 de angajați sezonieri, notează publicația Blic.

Situația este critică în unele zone turistice: doar stațiunea Budva are nevoie de cel puțin 5.000 de lucrători în turism și alimentație publică.

Cele mai multe locuri de muncă sunt în sectorul HoReCa, unde cererea este uriașă pentru ospătari, bucătari, ajutori de bucătar, personal de bucătărie, cameriste și femei de serviciu.

În paralel, hotelurile și resorturile recrutează animatori, recepționeri și personal de întreținere, esențiali pentru funcționarea unităților turistice.

Salarii atractive, în funcție de experiență

Veniturile diferă în funcție de poziție și experiență. Ospătarii pot câștiga între 1.200 și 1.600 de euro pe lună, iar barmanii între 1.400 și 1.600 de euro. Recepționerii ajung la 1.300–1.500 de euro, iar personalul de întreținere la 1.100–1.300 de euro.

Vânzătorii din zonele turistice sunt și ei la mare căutare, cu salarii ce pot ajunge până la 1.800 de euro.

Cea mai mare criză este în bucătării. Bucătarii pot câștiga între 1.800 și 2.500 de euro, iar bucătarii-șefi ajung la salarii de până la 3.000 de euro lunar.

Grătaragiii sunt plătiți cu 1.400–1.900 de euro, iar pizzarii pot câștiga între 1.900 și 2.500 de euro. Ajutorii de bucătar primesc între 1.400 și 1.800 de euro, iar personalul auxiliar între 900 și 1.400 de euro.

Pe lângă salarii, multe joburi sezoniere vin la pachet cu cazare și masă asigurate, ceea ce reduce semnificativ cheltuielile angajaților pe durata sezonului și face ofertele și mai atractive.