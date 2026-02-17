Decizia încheie un parcurs judiciar de aproape șapte ani: condamnare la trei ani cu executare în iunie 2018, eliberare după șase luni pe baza unei decizii CCR privind nelegalitatea completurilor de cinci judecători, rejudecare cu patru ani cu executare în noiembrie 2021, reducere la trei ani cu suspendare în martie 2023 la apel. Șova a atacat ultima decizie prin recurs în casație.

„Admite recursul în casație declarat de inculpatul Şova Dan-Coman, casează soluția de condamnare... dispune încetarea procesului penal... anulează formele de executare", se arată în soluția ICCJ. Confiscarea sumei de 100.000 de euro rămâne în vigoare.

DNA îl acuzase că, în perioada octombrie 2011 — iulie 2014, a primit 100.000 de euro pentru a-și trafica influența pe lângă directorul CET Govora, Mihai Bălan, în schimbul asigurării unor contracte de asistență juridică de 10.000 euro/lună cu o societate de avocatură. Prejudiciul adus CET Govora depășea 1,3 milioane lei.

Șova încasase 60.000 de euro în prima perioadă contractuală și 40.000 în a doua, bani direcționați, potrivit procurorilor, către stingerea unei datorii pentru un imobil cumpărat de la fostul deputat Cristian Rizea.