Odată cu ascensiunea vehiculelor electrice și a celor autonome, doar câțiva pasionați înrăiți mai rămân fideli acestui stil de condus.

În universul nesfârșit al disputelor pe teme auto, cu teme provocatoare precum diesel versus benzină, motor termic vs. electric sau mașină nouă vs. mașină rulată, în categoria nou versus retro o temă rămâne veșnic subiect de dispută: cutie manuală de viteze sau automată. Puține subiecte din domeniul automobilistic au o asemenea longevitate și stârnesc mai multă pasiune.

În România, adepții șofatului tradițional n-ar renunța pentru nimic în lume la schimbătorul de viteze și privesc ironic transmisia automată, pe care o consideră mai potrivită pentru femei și pentru tinerii șoferi începători. Schimbătorul de viteze este, așadar, și un atribut al masculinității omniprezente în trafic: - dacă vrei să te simți sofer, „să simți masina”, trebuie să ai cutie manuală

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