Cunoscutul hacker cu doar 9 clase scapă definitiv de pedeapsă. Faptele sale s-au prescris

21-10-2025 | 17:33
Procesul cunoscutului hacker cu doar 9 clase care a fost cercetat pentru că ar fi încercat în urmă cu 11 ani să spargă site-ul Președinției Române și pentru alte fraude bancare a fost încheiat.

Alexandra Clej

Acum instanța a decis să înceteze procesul penal pentru că timpul pentru a-l judeca a expirat legal.

Pentru deţinerea fără drept a unor programe și date informatice fusese condamnat la un an și șase luni de închisoare.

În urmă cu mai bine de 10 ani, bărbatul a fost trimis în judecată pentru comiterea a două infracțiuni. Prima, și cea mai gravă acuzație se referea la accesul ilegal la un sistem informatic, iar la acea vreme procurorii susțineau că individul ar fi spart site-ul Președinției României.

Aproape 8 ani mai târziu apărătorii au reușit să-i demonstreze nevinovăția și a fost achitat pentru această infracțiune

Pentru cea de-a doua infracțiune, de deţinere fără drept a unor programe informatice, date informatice şi parole, fusese condamnat la un an și șase luni de închisoare.

Potrivit anchetatorilor, atunci individul reușise să fure datele bancare a peste 3 mii de persoane, date pe care ulterior le-ar fi vândut unor rețelele de crimă organizată din Rusia.

Procesul său a fost îndelungat, cu numeroase amânări, iar în final instanța a încetat urmărirea penală, invocând prescripția răspunderii penale. Mai exact, chiar dacă faptele au fost sancționate, timpul pentru a aplică pedeapsa legal a expirat.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 21-10-2025 17:27

Numărul locuitorilor din Republica Moldova care declară „româna” drept limbă maternă a crescut semnificativ faţă de acum zece ani, potrivit datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică de la Chişinău. 

