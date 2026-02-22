Incidentul a avut loc duminică, în jurul orei 01:30 a.m. EST, la poarta nordică a complexului din West Palm Beach. Conform agenţiei, bărbatul, aflat în jurul vârstei de 20 de ani, purta asupra sa ceea ce părea a fi o puşcă şi un recipient cu combustibil. Intenţiile sale rămân necunoscute.

Trump nu se afla la faţa locului în momentul incidentului, fiind în prezent în Washington. Casa Albă nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Statele Unite se confruntă cu o creştere accentuată a violenţei politice. În 2024, Trump a fost ţinta a două tentative de asasinat, inclusiv una produsă chiar în zona golfului din West Palm Beach.

În 2025, scena politică americană a fost zguduită de alte atacuri mortale: parlamentara democrată Melissa Hortman şi soţul ei au fost ucişi în iunie, iar câteva luni mai târziu, activistul conservator Charlie Kirk a fost asasinat.