Cum se descurcă oamenii care depind de primărie după ce au rămas pe drumuri în urma exploziilor din Crevedia

Ce de-a treia persoană care a murit era internata la spitalul Floreasca și avea arsuri pe 99 la sută din suprafața corpului.

Alte 23 de persoane rămân în continuare internate în spitalele bucureștene, din care două sunt în stare critică. Din cei 12 arși, transferați în străinătate, unul, aflat la Milano, este și el în stare critică.

Între timp, la Caracal au fost efectuate controale la depozitele de gaz lichefiat ale familiei care deține și firma din Crevedia.

Un reprezentant al companiei a declarat că acolo depozitează combustibil pentru aragaz și îmbuteliază doar butelii destinat consumului casnic. La controlul care se desfășoară acolo participă reprezentanți de la pompieri, de la ISCIR, dar și de la mediu.

La Crevedia, pericolul încă pândește. Este menținută o zonă de excludere în jurul stației GPL, pentru că există risc de explozie, din cauza unei cisterne din care se scurge gaz.

Este răcită în permanență de pompieri și nimeni nu este lăsat să se apropie. Tot la Crevedia au fost aduși o sută de jandarmi care au periat zona din apropierea firmei cu GPL, în căutarea probelor care ar fi putut fi aruncate departe de suflul exploziilor.

Forțele de ordine care acționează în Crevedia încă din noaptea exploziei au menținut un nivel ridicat de securitate în zona stației GPL. Polițiștii au institutit două perimetre de siguranță, unul pe o rază de 1 km în care au voie să intre doar localnicii, iar altul în jurul stației GPL în care nu au voie să intre alte persoane în afară de pompieri și în care este interzisă folosirea oricărei surse de foc. Dispozitivul lor numără 15 oameni care intervin cu 4 autospeciale ca să răcească cele 3 cisterne cu GPL aflate pe șosea.

Este vorba de sute de mii de metri pătrați, sunt sute de case, iar oamenii trăiesc aici cu grijă pentru că, transmit pompierii, încă mai sunt scurgeri de gaze de la una dintre cisterne. Aici nu există electricitate, nici gaze naturale, utilitățile acestea au fost sistate întrucât există în continuare pericol de explozie.

După atâtea zile, răbdarea oamenilor a ajuns la final și încep să apară situații tensionate între ei și forțele de ordine.

Un localnic de 43 de ani a fost amendat de polițiști pentru încălcarea perimetrului după ce ar fi intrat neînsoțit în zona de excludere.

Șofer către polițiști: „Blocăm o arteră principală pentru ce? Că tot nu pot să-mi dau seama”.

Reporter: Sunteți supărat, ce s-a întâmplat?

Șofer: „Vreau să ajung în localitatea Cătunu și e blocată artera asta principală, pentru ce?”

Reporter: Înțeleg că e o zona de protecție.

Șofer: „De protecție? După atâta timp tot zonă de protecție e?”

Reporter: Încă mai sunt scurgeri...nu a ajuns la dvs informația?

Șofer: „Înseamnă că toate instituțiile statului funcționeaza ireproșabil...”

Localnică: „M-a întrebat cineva de sâmbăta până azi unde am dormit, ce am mâncat? Nici apă nu mi-a adus. Zice: hai, că vă aduc acum...”

Reporter: Nu aveți apă?

Localnică: „A venit o cisternă cu apă de gârlă ca să dăm la păsări, la animale. Zice: vă aduc acum, ce vă trebuie de mâncare? Zic: adu-mi și mie ce mănânci și dumneata. Știți cum e? Sunt foarte mâhnită că am ajuns țara nimănui. Când a venit flacăra aia mare, am crezut că nu mai am păr în cap. Dar i-a afectat pe toți încolo spre focul ăla, le-au căzut tavanele, le-a ondulat tabla...”

Localnică: „Nu avem voie să facem focul în curte sau să facem vreo scânteie”.

Reporter: Când revine totul la normal, vi s-a spus?

Localnică: „Nimeni nu știe nimic”.

Reporter: Înțelegem că sunt vecini care nu mai au deloc casă, câți sunt?

Localnică: „Cred că 8 sau 9”.

Bieții oameni care și-au pierdut casele, rămași doar cu hainele de pe ei, au fost cazați la căminul cultural din sat unde folosesc toți o singură toaletă și merg la sala de sport din localitate ca să se poată spăla. Primăria le-a oferit niște paturi de campanie și mâncare.

