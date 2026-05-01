"Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care desfăşoară activităţi de transport de marfă, care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Ungaria cu privire la instituirea unei interdicţii de circulaţie aplicabilă vehiculelor de marfă şi ansamblurilor de vehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, la data de 1 mai 2026, de la ora 6:00 până la ora 22:00, ora locală. De asemenea, circulaţia vehiculelor de marfă şi ansamblurilor de vehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone este restricţionată în intervalul 2 mai 2026, ora 22:00 - 3 mai 2026, ora 22:00", precizează sursa citată.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Budapesta: +3613847689, al Consulatului General al României la Szeged: +3662424431 şi ale Consulatului General al României la Gyula: +3666464579, +3666477147, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefoanele de urgenţă ale Ambasadei României în Ungaria +36305356912, Consulatului General al României la Szeged +36306777980 şi Consulatului General al României la Gyula +36306357181, menţionează comunicatul.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://budapesta.mae.ro/, https://szeged.mae.ro/, https://gyula.mae.ro/, https://www.mae.ro/