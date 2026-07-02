Cum se aplică, efectiv, controversata „taxă Temu”. Cât ar plăti în plus cumpărătorul la cinci produse

După finalizarea comenzii a cinci produse, suma de plată era 167,98 lei. În momentul în care am selectat modalitatea efectivă de plată, cuantumul a ajuns la 269,02. Explicația: suma de 101,04 lei reprezenta „taxă pentru serviciul de vămuire”, așa cum era specificată în sumarul comenzii. Un pop-up explica apoi perceperea taxelor de 3 euro și 25 de lei.

Dar cum se percepe efectiv această taxă, se poate vedea clar la simularea unei comenzi. Am folosit Temu, una din cele mai populare platforme chinezești - cea care a dus, de altfel și la numele din spațiul public al legii, taxa Temu -, care oferă la vânzare produse din diferite categorii.

Taxa vamală temporară de 3 euro este o taxă forfetară, care se va aplica până la 1 iulie 2028, după care se vor aplica taxele vamale obișnuite, în funcție de tipul de marfă, a precizat Comisia Europeană.

Începând cu 1 iulie 2026, UE aplică o taxă vamală temporară de 3 euro pe articol, pentru coletele de mică valoare (până la 150 euro) importate din afara UE, eliminând scutirea de taxe vamale aplicabilă până la 30 iunie 2026.

În mod evident, aproape să dublezi valoarea unor produse relativ ieftine nu pare a fi o opțiune pentru cumpărător, așa că nu am mai plasat comanda. Și cel mai probabil, așa vor face mulți alți clienți, orientându-se către platforme de vânzare locale sau din Uniunea Europeană- exact scopul declarat al Comisiei.

„Măsura face parte din reforma vamală a UE, un efort mai amplu de modernizare a procedurilor vamale, menit să asigure echitatea, siguranța și durabilitatea în comerțul electronic. Acest efort vine în urma constatării faptului că o parte semnificativă a importurilor de mică valoare din comerțul electronic nu respectă standardele UE de siguranță și conformitate, prezentând riscuri pentru consumatori și subminând concurența loială.

Regula de minimis privind scutirea de taxe vamale a fost introdusă inițial pentru a evita sarcinile administrative disproporționate pentru autoritățile vamale, întreprinderi și persoane fizice. Cu toate acestea, datorită digitalizării procedurilor vamale, datele electronice sunt disponibile în prezent pentru toate mărfurile importate, astfel încât scutirea nu mai este justificată. În plus, scutirea nu mai reflectă realitatea pieței. Numai în 2025, aproape 5,9 miliarde de astfel de articole de valoare redusă au fost expediate direct din țări terțe către consumatorii din UE, fără plata taxelor vamale. Acest lucru a creat o concurență neloială cu care comercianții tradiționali nu pot concura.

Produsele de pe piața UE trebuie să respecte standarde înalte, pentru a proteja cetățenii împotriva produselor periculoase și pentru a elimina produsele care nu îndeplinesc standardele de mediu și de muncă. Dacă produsele provenite din țări terțe nu respectă aceste standarde, acest lucru generează o concurență neloială pentru întreprinderile legitime din UE. Inspecțiile țintite efectuate în cele 27 de state membre ale UE pe parcursul anului 2025 în domeniul produselor cosmetice, al echipamentelor de protecție individuală (EPI), al suplimentelor alimentare, al jucăriilor și al produselor electronice au relevat cazuri alarmante de neconformitate: peste 60 % dintre produsele verificate nu respectau standardele UE din cauza lipsei etichetelor, a prezenței unor ingrediente interzise sau a lipsei documentației de siguranță. Taxa vamală de 3 € asigură condiții de concurență echitabile, garantând că toate întreprinderile care introduc mărfuri pe piața UE, indiferent dacă achiziționează în vrac sau individual, sunt supuse taxelor vamale și respectă normele” a precizat Comisia Europeană într-un comunicat.

Până la urmă, tot cumpărătorul plătește

Potrivit clarificărilor Comisiei Europene, sunt două măsuri distincte, ambele impuse întreprinderilor, nu consumatorilor, adesea confundate. Comisia susține că nu consumatorul este responsabil de plata taxelor, ci vânzătorul. În realitate, așa cum se poate constata, vânzătorul colectează taxele de la client, urmând ca apoi să-și îndeplinească obligațiile fiscale.

„Taxa vamală temporară de 3 € (începând cu 1 iulie 2026): este o taxă fixă aplicată pe articol (nu pe colet) pentru expedierile cu o valoare de până la 150 €. Aceasta se va aplica până la 1 iulie 2028, când va deveni operațional Centrul de date vamale al UE pentru comerțul electronic.

Taxa de gestionare propusă de Uniune (cu valoarea și data de aplicare, care urmează să fie stabilită în toamna anului 2026): este o taxă (suplimentară, n.r.) și nu o taxă vamală. Aceasta are scopul de a acoperi costurile de procesare vamală.

Clarificare: Taxa vamală de 3 € nu este o taxă aplicată consumatorilor. Aceasta înlocuiește o scutire de taxe vamale depășită, care nu mai este justificată și care, în practică, conferă anumitor modele de afaceri un avantaj competitiv.

Mai mult decât atât, taxa de 3 euro este aplicată pe fiecare articol în parte care este diferit. În exemplul Comisiei, un consumator care comandă, spre exemplu, 3 tricouri identice va plătii 3 euro pentru toate, dar dacă două dintre ele sunt diferite, va plăti 6 euro.

Cine este responsabil pentru plata taxei vamale?

Declarantul mărfii, adică vânzătorul sau importatorul mărfii (titularul IOSS, beneficiarul unui regim special sau reprezentantul indirect al acestora, reprezentantul indirect al importatorului).

Doar în cazuri extrem de rare: consumatorul (în statele membre care oferă cetățenilor un sistem gratuit de declarare online).

Taxa de 25 de lei se cumulează

În afara taxei de 3 euro per articol stabilită de Comisia Europeană și a viitoarei taxe anunțate pentru aceasta toamnă, consumatorii români plătesc deja o altă taxă stabilită de Guvernul României: 25 de lei pe colet, care de acum înainte se cumulează cu taxele UE. Acesta este deja reținută de la 1 ianuarie 2026 pe fiecare colet extracomunitar.