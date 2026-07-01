Tribunalul București a decis, cel puțin pentru moment, că administrația condusă de George Tuță nu poate renunța la serviciile Romprest Service SRL și nu poate înlocui operatorul, temporar, cu firma Blue Planet SA.

Suspendarea poate fi atacată de Primăria Sectorului 1. Dacă, însă, instituția nu o anulează, în instanță, ea rămâne în vigoare până la judecarea fondului. Iar de soluția pe care o va da instanța depinde dacă administrația locală va putea pune capăt contractului cu Romprest sau va fi obligată să îl continue.

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