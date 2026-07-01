Reacția Maiei Sandu a venit după ce scandalul de la MoldATSA a scos la iveală salarii exagerate, angajări fără concurs și un CV falsificat la vârful unei întreprinderi strategice. „Tratamentul preferențial, beneficiile nemeritate, risipa banului public sunt inacceptabile”, a declarat șefa statului.

„Știu că toate lucrurile pe care le-am reușit până acum s-au datorat încrederii oamenilor. Și știu că, în aceste zile, această încredere a avut de suferit mult”, a spus Maia Sandu, recunoscând că reacția societății este justificată. Scandalul de la MoldATSA, întreprinderea de stat care gestionează traficul aerian al Republicii Moldova, a dus la șase demisii de nivel înalt, percheziții și anchete penale.

Abuzuri la MoldATSA: angajări fără concurs și salarii exagerate

Investigațiile jurnalistice au scos la iveală că peste 33 de persoane au fost angajate fără concurs la MoldATSA, premii acordate fără criterii de performanță și angajați care au exercitat simultan atribuțiile a două sau trei funcții. Fosta purtătoare de cuvânt a instituției, Anastasia Taburceanu, verișoara Maiei Sandu, a fost exclusă din PAS, după ce a încasat lunar aproximativ 120.000 de lei moldovenești de la MoldATSA și încă 4.000 de euro de la UE pentru consultanță guvernamentală. Taburceanu a demisionat și a promis că va restitui toate sumele încasate sub formă de sporuri.

Maia Sandu: „Nu am știut, dar nu este o scuză”

„Vreau să vă spun cu toată sinceritatea că nu am știut de aceste abuzuri. Dar asta nu este o scuză și demonstrează că lucrurile care s-au întâmplat reprezintă o greșeală sistemică, care necesită intervenții imediate”, a declarat președinta.

Măsurile anunțate

Printre măsurile anunțate de președinta Maia Sandu se numără:

- Schimbarea modului de numire a conducătorilor din instituțiile publice, cu obligativitatea avizului SIS și CNA, verificarea experienței și obținerea de recomandări de la angajatorii precedenți

- Reforma întreprinderilor de stat, inclusiv limitarea cumulului de funcții în consiliile de administrație și corectarea remunerațiilor exagerate

- Introducerea indicatorilor clari de performanță și publicarea periodică a rapoartelor financiare și de audit

- Reorganizarea Agenției Proprietății Publice prin separarea întreprinderilor cu potențial economic de cele pasive

„Este un drum prea important ca să-l ratăm”

Maia Sandu a îndemnat la responsabilitate și integritate în rândul formațiunii de guvernare și a reafirmat obiectivul european al țării. „Avem obligația să ducem Republica Moldova în Uniunea Europeană. Este un drum prea important ca să-l ratăm. Trebuie să reparăm toate breșele, să facem curățenie în instituții și să restabilim încrederea oamenilor într-un stat corect și european”, a concluzionat șefa statului.