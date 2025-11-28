Cum bătea la ochi polițistul „loverboy” din Pitești, șeful unei grupări care exploata fete în străinătate

Un subofițer de la Poliția Rutieră din Pitești a fost arestat preventiv, acuzat că ar fi coordonat o rețea de trafic de persoane.

Cercetările îl indică drept șeful unei grupări care folosea așa-numita metodă „loverboy” pentru a racola tinere, pe care le trimitea să se prostitueze în Europa. O percheziție la locuința agentului a dus și la descoperirea de cocaină - spun anchetatorii.

Potrivit procurorilor, subofițerul în vârstă de 33 de ani și trei complici ar fi exploatat cel puțin șase tinere, trimițându-le în Elveția, Germania, Marea Britanie și Irlanda - unde erau obligate să se prostitueze. O parte semnificativă din veniturile obținute de femei ar fi revenit grupării.

Pozele l-au dat de gol

Deși la locul de muncă agentul nu ridica suspiciuni, profilul său de pe rețelele sociale indica o viață plină de excese: participări la petreceri costisitoare, seri petrecute în cluburi exclusiviste și imagini din vacanțe extravagante - călare pe cămile ori la bordul unor ATV-uri.

Corespondent PROTV: „Ofițerii BCCO și procurorii DIICOT au descoperit că în urmă cu un an subofițerul a sedus o fată și a convins-o să se prostitueze, pentru el, în Elveția. Apoi ar mai fi racolat o tânără, pe care o prezenta public drept iubita să, dar pe care o exploata. Trei prieteni ar fi copiat metoda, iar numărul victimelor a crescut, spun anchetatorii. Unul ar fi trimis-o la prostituție chiar pe soția sa.”

Cei patru bărbați au fost reținuți şi prezentați unui magistrat responsabil cu măsurile preventive.

Comisar Marius Rize, purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș: „Tribunalul Argeș a dispus arestarea preventivă a polițistului din cadrul Biroului rutier Pitești. Față de alte trei persoane, cercetate în aceeași cauză, au fost dispuse măsuri preventive, respectiv arest la domiciliu și control judiciar.”

Agentul cercetat a fost suspendat din funcție. Are 12 ani de activitate în poliție: până în 2019 a lucrat la ordine publică în Costești, apoi a fost transferat la Rutieră în Pitești. Până acum nu a avut sancțiuni disciplinare.

