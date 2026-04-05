Înainte să se retragă în rugăciune, în biserici, enoriașii au primit Lumina Sfântă, semnul biruinței asupra morții. În Capitală, Catedrala Sfântul Iosif a fost neîncăpătoare. Momentul de la miezul nopții, când au răsunat clopotele, a fost punctul culminant al slujbei de Paște.

Enoriașă: „Este un moment emoționant, toată lumea se roagă. Se vine cu familia și toată lumea cântă în biserică.”

În Timișoara, sute de credincioși s-au adunat la Domul Romano-Catolic, unde s-au unit în rugăciune.

Nicolae Laus, preot: „Întunericul și păcatul este învins de Hristos Mântuitorul, ne dăruiește lumina adevărată.”

Și la Alba Iulia au fost momente înălțătoare, la Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail”. Sute de oameni au ieșit din biserică și, cu lumânările aprinse, au luat parte la procesiunea din Noaptea Învierii.

Laszlo Kerekes, episcop auxiliar de Alba Iulia: „Este o zi de bucurie, dar să nu uităm că Isus la înviere a ajuns prin calea crucii, suferință”.

La Iași, catolicii au sărbătorit Învierea Domnului la Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină.

Adrian Blăjuță, consilier episcopal: „Este o emoție mare pentru că, după 40 de zile, așteptăm să trăim momentul învierii Domnului nostru Iisus Hristos”.

Fostul președinte, Klaus Iohannis, și soția lui, au luat parte la slujba de la biserica romano-catolică „Sfânta Treime”, din Sibiu.

Klaus Iohannis: „Vă doresc tuturor Sărbători Pascale liniștite și Florii frumoase. La mulți ani!”

Carmen Iohannis: „La mulți ani!”

Luni începe Săptămâna Luminată, pentru cei peste un milion și jumătate de români care sărbătoresc astăzi Paștele.