Iar la Muzeul Satului, meșteșugarii au organizat demonstrații de încondeiat ouă sau de gătit. În Sibiu și-a redeschis porțile târgul din Piața Mare, decorat ca într-o poveste.

Târgul din Sibiu îi așteaptă cu jocuri și activități pe cei mici, iar atracția principală este labirintul din baloți de paie. Dar nici corzile elastice nu au odihnă.

Nici adulții nu sunt uitați: pot degusta mâncăruri tradiționale sau pot admira centrul orașului. Zona căsuțelor cu bunătăți este una generoasă și, desigur, nu lipsesc dulciurile de sezon ori decorațiunile pascale. O turtă dulce costă 5 lei, iar un iepuraș de lemn colorat - 10 lei.

Turistă: „Pentru mine e foarte plăcut aici. Multe distracții și atracții.”

Turistă: „Multă voie bună, multă distracție, multe zâmbete, cred că avem nevoie de asta în ziua de azi.”

Iar la târgul de la Muzeul Satului din București, vizitatorii au urmărit hora colindătoarelor din obiceiul numit Lăzărelul, un ritual care amintește de sâmbăta lui Lazăr, cel înviat de Iisus înainte de intrarea în Ierusalim.

Iar printre căsuțele tradiționale, artizanii au așezat pe standuri obiecte făcute manual.

Nu au lipsit ouăle naturale sculptate, dar nici ouăle încondeiate. Vizitatorii au putut învăța secrete din crearea lor.

Cristina Niga, artizan: „Aici avem ceară naturală, pe care o punem la încălzit. Unde lucrăm cu ceară nu prinde culoare. Acesta este calea rătăcită, reprezintă viața și după moarte.”

Pentru masa de Paște, vizitatorii au găsit farfurii ori ouă-candelă pictate manual, cu motive tradiționale.

Tot în Capitală, pe Strada Aviator Radu Beller, circulația mașinilor a fost închisă, iar zona a fost transformată într-un spațiu de joacă decorat cu flori. Copiii au urmărit numere de magie, teatru de păpuși, au făcut trasee cu bicicleta și au colorat ouă de Paște.