Cum arată prima navă construită cu bani de la bugetul de stat în ultimii 20 de ani

Prima navă construită cu bani de la bugetul de stat în ultimii 20 de ani a fost lansată marți, la Galaţi. Este un remorcher, botezat "Farul", care va interveni în misiuni de salvare şi de stingere a incendiilor.

Cuprinşi de febra evenimentului festiv, reprezentanţii Ministerului Transporturilor, au anunţat o înnoire de-a dreptul spectaculoasă a flotei României în următorii 2 ani.

Remorcherul multifuncţional a costat aproape cinci milioane de euro şi a fost construit la Galaţi, în Şantierul Naval unde au fost lansate, în ultimii ani, zeci de ambarcaţiuni pentru Norvegia, Danemarca sau Olanda. După aproape 20 de ani, iată că a venit şi rândul ţării noastre să comande o navă nouă şi modernă.

"Toate sistemele de navigaţie sunt conectate într-un sistem integrat numit Praxis. Deci toate sunt controlate de acest display. Displayul acesta din comandă este şi touch, adică mi-am aprins luminile de navigaţie, în momentul acesta", explică Cătălin Sârbu, căpitanul navei.

Pro TV

"Are capabilitate să intervină la stingerea incendiilor cu apă şi cu spumă chimică, are sistem de remorcaj, cârlig de remorcă, vinci de remorcă, are pe provă vinci de remorcă pentru asistenţă convoaie speciale. Este o bijuterie a tehnicii actuale. Are motoare caterpilare, totul este automatizat", a transmis Dorian Dumitru, director general AFDJ Galaţi.

Şi personalul navei a fost instruit de reprezentanţii constructorului olandez. Pentru că este o ambarcaţiune automatizată, are nevoie de un echipaj format din numai cinci persoane.

"Suntem foarte bucuroşi să lucrăm şi cu statul român şi suntem foarte mândri că am putut livra această navă. Sper că pe viitor vom putea lucra împreună şi la alte proiecte", a spus Rano Brugge, director general Damen Galați.

Ionel Minea, secretar de stat la Ministerul Transporturilor: - Sunt mai multe proiecte de investiţii în nave maritime sau fluviale, achiziţia a patru remorchere, dintre care două maritime, două fluviale.

Reporter: - Avem banii pentru toate acestea?

Ionel Minea, secretar de stat la Ministerul Transporturilor: - Sigur că avem banii. În România nu banii sunt problemă, ci legislaţia achiziţiilor publice. Toate achiziţiile despre care v-am vorbit se vor desfăşura în următorii maxim 2 ani.

Toate proiectele despre care vorbeşte reprezentantul Ministerului Transporturilor costă aproximativ 250 de milioane de lei, bani care vor veni, parţial, din fonduri europene. Nava Farul completează flota a Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos în care, deocamdată, se mai afla doar 3 remorchere.

